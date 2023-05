Mama June se drogue-t-elle encore ? Aperçu exclusif de « Family Crisis » – Hollywood Life

Lauryn « Citrouille » Efird et Jessica Shannon prendre le temps de discuter Maman June dernière hospitalisation, et Pumpkin n’a pas le meilleur pressentiment. « Elle recommence probablement à se droguer », dit Pumpkin à Jessica dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 12 mai de Mama June : Crise familiale.

Josh est dans la pièce et il ne veut plus être impliqué dans ce drame de Mama June. « J’ai passé mon temps avec ça. Je t’ai dit ce que je ressentais. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en faire partie », dit-il à Pumpkin.

Pumpkin réitère à quel point June est « certainement probablement en train de se droguer à nouveau ». Jessica est d’accord, « Oh, certainement. »

Pumpkin se demande également: « Si elle ne se drogue pas, va-t-elle à l’hôpital pour se droguer? » Elle ajoute: « Vous ne pouvez pas vous attendre à consommer une quantité stupide de drogue en moins d’un an et ne pas vous attendre à une sorte de répercussion derrière cela. » Mama June a eu des problèmes de santé, notamment des cataractes non traitées. Dans le Mama June : Crise familiale première, June a juré à Pumpkin qu’elle ne se droguerait plus.

Quelle que soit la vérité, Pumpkin dit que tout le poids des actions de Mama June « retombe toujours sur nous ». La famille est sous le choc après que maman June a déménagé en Alabama et n’en a rien dit à personne.

Plus de nouvelles de Mama June :

«Même si nous n’avons même pas vu maman et qu’elle vit maintenant en Alabama, elle a toujours une sorte d’effet sur nous. Avez-vous vraiment des problèmes de santé parce que cela ne va pas tarder à faire la une des tabloïds… Je ne peux pas continuer à protéger la famille d’elle », dit-elle.

Aussi dans le Mama June : Crise familiale première, Pumpkin a révélé que Mama June ne l’avait pas vue, elle et les jumeaux de Josh, depuis leur naissance. Mama June était occupée à déménager en Alabama et à se marier Justin Stroud. Nouveaux épisodes de Mama June : Crise familiale diffusé les vendredis à 21 h sur WE tv.

