MAMA June a révélé qu’elle avait un «lipœdème de stade 3» et que si elle ne s’en occupait pas, elle serait «morte dans six mois».

La star de télé-réalité a désespérément besoin de voir ses enfants et de se réconcilier avec eux avant qu’il ne soit trop tard.

Dans l’épisode de ce soir de Mama June: Road to Redemption, June, 41 ans, met tous ses efforts pour découvrir où vivent Pumpkin et Alana.

En Géorgie pour une comparution devant le tribunal, juin passe chez sa sœur Joanne «Doe Doe» Shannon avec l’espoir qu’elle pourrait l’aider à entrer en contact avec deux de ses filles.

Bien que Doe Doe ne soit pas impressionnée au début, elle la laisse finalement entrer et les deux discutent.

Comme juin parle de sa sobriété, Doe Doe demande pourquoi elle utilise une marchette pour se déplacer.

Elle demande: « Est-ce à cause de la drogue? »

La personnalité de la télévision répond: « Non, il y a un mois, quand je suis allé me ​​faire faire le menton, le médecin a dit qu’il pensait que j’avais un lipœdème. »

juin dit à sa sœur qu’un bras est de six pouces plus grand que l’autre et que sa jambe gauche est de 13 pouces plus grande que la droite.

Elle a poursuivi: « Ils m’ont dit que j’avais en fait un lipœdème de stade 3 et que si je ne m’en occupe pas, je serai mort dans six mois. »

Doe Doe est naturellement choqué et accepte d’essayer d’appeler Pumpkin, alors que le téléphone sonne la fille de Pumpkin, Ella Grace, trois ans, répond et raccroche rapidement.

Plus tôt ce mois-ci, Pumpkin, qui a toujours la garde de sa petite sœur Alana, a admis qu’elle «ne croit pas» que sa mère est «vraiment sobre» après son voyage en cure de désintoxication pour consommation de cocaïne.

June et Geno ont été arrêtés pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et la possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019 et l’affaire est toujours en cours.

Dans un récent clip teaser de la nouvelle émission Mama June: Road To Redemption, qui suit Pumpkin jette ses doutes sur sa sobriété.

Ignorant son téléphone qui sonne alors qu’elle nettoie après son petit, Pumpkin fait clignoter l’écran qui lit « Ma maman » et dit aux caméras: « Comme si j’avais le temps pour ça. »

En octobre 2019, leur avocat a plaidé non coupable en leur nom devant le tribunal de l’Alabama et The Sun a révélé en exclusivité que la star de la télévision âgée de 40 ans et Geno avaient un procès, qui est toujours en instance à ce jour.

Dans un épisode précédent, les fans ont vu les filles de June Anna, 25 ans, Jessica, 23 ans, Pumpkin, 20 ans, et Alana «Honey Honey Boo», 15 ans, avoir une intervention.

Si June est reconnue coupable, elle risque jusqu’à deux ans de prison, tandis que son petit ami pourrait passer une décennie à l’intérieur.

Le lipœdème est une maladie chronique caractérisée par une accumulation anormale de cellules graisseuses dans les jambes, les cuisses et les fesses, et parfois dans les bras.

L’expert médical et fondateur du chimiste 4 U Shamir Patel a déclaré que le lipoedème est une maladie qui affecte jusqu’à 11% des femmes.

Il a déclaré: «Il est souvent confondu avec l’obésité, car il s’agit d’une accumulation de cellules graisseuses dans les hanches, les fesses et les jambes, créant souvent des renflements et des tissus qui se meurtrissent facilement.

« Cela commence souvent par une douleur dans les jambes avec une peau alvéolée et une mauvaise définition de la cheville et s’aggrave avec le temps, avec une augmentation de la douleur et des symptômes d’arthrose. »

Shamir a admis que les options de traitement sont limitées pour la maladie.

Il a ajouté: «Le drainage lymphatique est un massage doux qui draine tout excès de liquide et de déchets des tissus, ce qui peut réduire les symptômes de gonflement et d’inconfort, mais ce n’est pas une solution à long terme.

« La liposuccion est une option permanente qui éliminera les dépôts graisseux. »