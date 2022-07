Mama June révèle la transformation DRASTIQUE de son mari Justin Stroud dans une scène choquante lors d’une finale explosive

Le mari de MAMA June, Justin Stroud, a subi une transformation majeure après avoir obtenu un dentier sur Road to Redemption.

Lors de la finale, la star de télé-réalité amène son beau-fils à se faire une dentition complète – quelque chose qu’il n’a pas eu depuis son enfance.

Le mari de Mama June, Justin Stroud, a subi une transformation radicale[/caption]

Les téléspectateurs de Road to Redemption l’ont vu se faire une dentition complète dans l’émission[/caption]

Au cours du dernier épisode de Road to Redemption, les téléspectateurs voient Mama June amener son petit ami de l’époque, Justin, chez un dentiste californien pour recevoir un ensemble complet de dents.

Avant de se rendre chez le médecin, Justin révèle ses problèmes dentaires et plus, en disant aux fans : “Cela fait 20 ans que j’ai des problèmes de dents. Vous savez, quand j’étais enfant, j’avais des problèmes de santé et cela a vraiment gâché ma confiance en moi et mon estime de soi, donc je ne souriais pas beaucoup.

“Eh bien, quand je suis allé en prison, ils ont dit qu’ils les avaient arrachés gratuitement, alors j’ai couru avec.”

Mama June jaillit : « Je t’aime pour qui tu es. Je veux dire, je connais votre histoire et beaucoup de gens sont ici pour juger et me faire confiance, les gens jugent, mais regardez tout ce que j’ai à dire, c’est que Brad Pitt et Leo DiCaprio feraient mieux de se préparer parce que ça va être le nouveau visage dans leurs films quand ces nouvelles dents arrivent.

Justin intervient : « Nous devons nous préparer à aller chez le dentiste parce que je suis prêt à mâcher de la nourriture. … Vous savez que je n’ai pas été capable de mâcher de la viande depuis longtemps les gars.

Chez le dentiste, le dernier amour de Mama June reçoit son dentier et a la chance de l’essayer pour la première fois.

Le dentiste note qu’il lui faudra un certain temps pour s’y habituer.

Presque immédiatement après l’insertion des fausses dents, Justin est tout sourire.





L’émission met un côte à côte à l’écran, donnant aux fans un aperçu de Justin avant et après.

Le travail dentaire de Justin était un cadeau de Mama June qui, selon l’avocat de sa fille Lauryn Pumpkin Efird, gagne “environ 330 000 par an, soit 25 000 par mois”.

La révélation a été faite au milieu d’une discussion sur le paiement d’une pension alimentaire par Mama June après que Pumpkin et son mari Josh aient obtenu la garde d’Alana Honey Boo Boo Thompson.

PROBLÈMES D’ARGENT

Malgré le prétendu salaire massif de Mama June, elle hésite à payer la pension alimentaire de sa fille dans le dernier épisode de Road to Redemption.

Pour aggraver les choses, Pumpkin a été ouverte hors écran à propos de ses problèmes d’argent.

La star avait précédemment expliqué aux fans que son compte bancaire était négatif.

Elle a également récemment supplié ses partisans de payer 60 $ pour un camée personnalisé de la star et d’envoyer de l’argent en cadeau pour l’anniversaire de son mari Josh.

Son dernier appel à l’argent est venu via ses histoires Instagram.

L’émission présentait côte à côte ses avant et après[/caption]

Justin a allégué qu’il n’avait pas eu toutes ses dents depuis 30 ans[/caption]

La jeune femme de 22 ans a partagé une capture d’écran de la page de l’application cash de son mari Josh Efird et a suggéré aux fans de lui envoyer un cadeau en argent pour célébrer sa journée spéciale.

Elle a écrit: “Aujourd’hui, l’anniversaire de @official_josh_efird. Pour ceux qui ont demandé de lui envoyer des trucs. Voici son application de trésorerie.

Le message a circulé sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont déchiré la mère de quatre enfants pour “être allé trop loin”.

Un fil de discussion en ligne a éclaté avec des commentaires alors que l’un d’eux écrivait: «Cette mendicité doit cesser. Nous avons tous des problèmes. Cela va trop loin. Je suis sous le choc.!!!”

Un autre a convenu: «C’est dégoûtant de voir comment ils vivent tous sur TT comme s’ils y vivaient en demandant constamment de l’argent. Ils ne font même pas de contenu. Demandez simplement des cadeaux. Tellement dégueulasse.”

Une troisième personne est intervenue : « Cela commence à me faire perdre tout respect pour la citrouille et Josh, etc., car ils agissent comme sa mère et c’est assez triste. Je suis à court de mots, plus j’entends ça.

Un quatrième a fait écho à la déclaration: “Malheureusement, je commence à les aimer de moins en moins plus je vois des choses comme ça.”

Un cinquième a ajouté: «Eeeeew. Comment les gens peuvent-ils être si accrocheurs. C’est tellement collant et grossier. Je serais gêné de faire ça.

BATAILLE BANCAIRE

Les fans étaient déjà au courant des problèmes d’argent de la star de la télévision car elle avait précédemment révélé que son compte bancaire était négatif à la suite d’un problème qui a entraîné la suppression de centaines de dollars.

Pumpkin et son mari Josh ont récemment accueilli leurs troisième et quatrième enfants – des jumeaux – moins d’un an après la naissance de leur fils Bentley.

La star de la télévision est également la tutrice légale de sa jeune sœur Alana.

La jeune fille de 16 ans a été retirée de la garde de sa mère, June “Mama June” Shannon, à la suite d’une bataille publique contre la toxicomanie, qui a conduit à une arrestation.

Mais Pumpkin a du mal à subvenir aux besoins de sa famille élargie.

Un initié de la famille a dit en exclusivité au Sun à quel point les finances de la famille étaient devenues tendues.

Ils ont affirmé: “Pumpkin a dit à June qu’elle n’avait pas d’épicerie à la maison, et elle a dit à Pumpkin:” Eh bien, tu ferais mieux de monter sur TikTok et de gagner de l’argent.

La source a ajouté avec incrédulité : “Pourquoi une mère dirait-elle même quelque chose comme ça ?!”

Justin a exprimé sa gratitude envers Mama June, qui a payé ses dents[/caption]

Sa fille Pumpkin, cependant, a été choquée car elle a ensuite refusé de lui donner de l’argent[/caption]

Pumpkin a peut-être été la plus surprise car Mama June n’a offert que quelques centaines de dollars de pension alimentaire pour enfants[/caption]

Pumpkin s’occupe d’Alana depuis plus de quatre ans et en a maintenant la garde[/caption]