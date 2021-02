JUIN Shannon est de retour en Géorgie après avoir travaillé sur sa sobriété en Floride quelques jours seulement après avoir célébré sa marque d’un an d’abstinence due à la drogue avec son petit ami Geno Doak.

Maman juin, 41 ans, a vendu sa maison en Géorgie et a laissé ses enfants en 2019 pour une cintreuse à la drogue avec son petit ami Geno.

Après avoir travaillé sur leur sobriété en Floride, Mama June est de retour en Géorgie, comme elle l’a posté sur son histoire Instagram alors qu’elle était dans la voiture: «Seulement dans le sud de GA.

On ne sait pas si le duo a rendu visite à la famille de Mama June.

La plus jeune fille de Mama June, Alana «Honey Boo Boo» Shannon, 15 ans, vit avec sa sœur Lauryn «Pumpkin» Shannon et son mari Josh Efird en Géorgie.

The From Not to Hot: star de la crise familiale a récemment célébré un an de sobriété.

Elle a légendé une photo avec son petit ami Geno: «Alors que je suis assise ici cet après-midi, je suis tellement pleine de gratitude que nous en avons fait un an sans rechute alors que tant de personnes que nous connaissons sont en raison de cette folle pandémie.

«Mon objectif est de travailler dans un centre de réadaptation pour être en mesure de voir les gens entrer au plus bas niveau où j’étais il y a un an, devenir une nouvelle personne incroyable et savoir que ma boîte de réception est toujours ouverte.

En novembre, Mama June et Geno emménagé dans un condo de luxe de deux chambres en Floride qui surplombe un golf.

June et Geno ont été arrêtés pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019. L’affaire est toujours en cours.

Le soleil a été le premier à rapportent exclusivement que Mama June et Geno sont entrés en cure de désintoxication.

Ils s’est inscrit dans un centre de désintoxication en Floride lors de la finale de la saison de Mama June: De pas à chaud: crise familiale.

Geno a admis les deux a dépensé 150000 $ en six mois en crack.

Geno a dit que s’ils continuaient leur style de vie «vicieux»: «Nous n’allons pas être en vie.»

Mama June a déclaré après avoir terminé sa cure de désintoxication: «Le vieux June est de retour! Je me sens bien. Revenir à mon ancien moi. Je suis définitivement accro. Personne ne peut dire à quoi ressemblent six mois. Vous ne pouvez le prendre qu’un jour à la fois.

«Le monde ferait mieux de faire attention. Je suis de retour, salopes. Et c’est parti. »

Pumpkin, qui est mère de fille Ella, 3 ans, a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle a toujours la garde de sa petite sœur.

Alana récemment a révélé qu’elle avait un petit ami, comme elle l’a dit, la vie «ne pourrait pas être meilleure».

Mama June: From Not to Hot – Road to Redemption revient en mars sur WE TV.