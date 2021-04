MAMA June a critiqué son petit ami Geno Doak pour avoir voulu dire à ses filles qu’elle «allait probablement en prison» pour trafic de drogue.

Le couple a eu l’intense dispute dans une exclusivité clip teaser pour le prochain épisode de Mama June: Road to Redemption.

dix Mama June a critiqué son petit ami Geno pour avoir voulu dire à ses filles qu’elle allait probablement « aller en prison » Crédit: WeTV

dix Le couple s’est chamaillé dans un clip teaser pour le prochain épisode de Mama June: Road to Redemption Crédit: WeTV

dix Ils avaient déjà été arrêtés en mars 2019 pour trafic de drogue Crédit: Splash News

De retour en mars 2019, juin et Géno ont été arrêté sur les accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et les accusations de Alabama.

le Mama June: de pas à chaud star et Geno se sont depuis concentrés sur leur sobriété lorsqu’ils vivaient en Floride.

Pendant ce temps, la plus jeune fille de 41 ans Alana 15, vit avec Pumpkin, 21 ans, et son mari.

Dans le nouveau clip, June et Geno se sont reposés au lit alors qu’ils discutaient de leur récente visite avec ses enfants.

Cela faisait un an que juin avait vu Alana– qui passe également par Honey Boo Bo – et Pumpkin – dont le vrai nom est Lauryn.

dix June a déclaré qu’elle était « heureuse » après avoir retrouvé ses filles séparées Crédit: WeTV

dix Geno a soutenu que c’était « la bonne chose » de « faire savoir aux filles qu’il y avait une possibilité » qu’elles puissent aller en prison Crédit: WeTV

Après la réunion, les filles ont accepté de visiter June et Geno en Floride.

Après que June ait dit qu’elle était « heureuse », Geno a déclaré: « Je pense juste que c’est la bonne chose à faire pour faire savoir aux filles qu’il y a une possibilité que nous puissions aller en prison. »

Alors que June soupirait au départ et disait «oh mon dieu», elle a ajouté: «Pouvons-nous, comme, profiter de ce premier voyage en Floride parce que, je veux dire, cet avocat que j’espère connaître je sais s’il va nous sortir de tout. «

Dans une interview confessionnelle, Geno a demandé: « Dans quel monde vit-elle dans lequel elle ne peut pas réaliser à quel point c’est grave? »

De retour au lit, June a poursuivi: « Tu n’as pas à t’inquiéter d’aller en prison. Je n’ai pas à m’inquiéter d’aller en prison. »

dix June a insisté sur le fait que leur avocat les empêcherait de passer du temps en prison Crédit: WeTV

dix Le couple avait déjà été arrêté sur des accusations de drogue et est allé en cure de désintoxication Crédit: nous!

dix Ils vivent ensemble en Floride alors qu’ils se concentrent sur leur sobriété Crédit: nous!

Geno a insisté sur le fait qu’ils devaient s’inquiéter et qu’ils n’avaient pas encore engagé d’avocat, bien que June ait refusé de le laisser gâcher son humeur en criant: « Je travaille dessus. »

Il a ajouté qu’ils avaient « des accusations en suspens et une mauvaise merde peut arriver », bien que June ait répondu avec colère: « Je vais juste retourner dans mon endroit serein et chanter, me coiffer et me sécher parce que vous tuez mon ambiance. »

Alors que June quittait le lit, Geno demanda à June de «chanter plus doucement».

Au cours de l’épisode de la semaine dernière Mama June: Road to Redemption, Citrouille a critiqué June pour « ne pas donner comme ** t » quand elle l’a abandonnée elle et Alana pendant sa toxicomanie.

En s’adressant à Geno, le joueur de 21 ans a déclaré: « J’ai juste besoin que vous sachiez qu’il y a eu beaucoup de mal au cours de l’année écoulée.

dix Pumpkin s’occupe d’Alana au milieu des problèmes juridiques de juin Crédit: The Mega Agency

«J’ai dû m’occuper d’Alana alors que je n’étais pas vraiment prêt à faire ça.

«Alors que je devenais maman moi-même, essayant de comprendre par moi-même, maman n’était pas là.

« Tu n’étais pas là. C’était vraiment un gâchis. »

Pumpkin a expliqué dans un confessionnal: « Je me sens mal pour Alana parce que son morceau de papa de merde, il n’a vraiment rien à voir avec elle, mais quand Geno a commencé à venir, il est allé au-delà pour Alana et a vraiment montré à Alana ce qu’un père était censé être. «

Elle a ajouté: « Et puis deux ans plus tard, Geno l’a laissée tomber et maman et lui n’ont pas vraiment donné comme ** t. »