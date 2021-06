Mama June: Mises à jour en direct de la finale de Road to Redemption – June discute de son arrestation et de ses retrouvailles avec sa famille

MAMA June termine la saison 5 de son émission, Road to Redemption

Cette saison de Mama June: Road to Redemption a suivi Maman juin alors qu’elle faisait face à son procès et travaillait à se réconcilier avec sa famille.

La finale de Mama June: Road to Redemption sera diffusée le 11 juin à 21 h sur We TV. La saison 5 est revenue sur We TV le 19 mars. Il s’agissait de la première apparition télévisée de Mama depuis son admission à rééducation pour usage de drogue.

Le synopsis du dernier épisode se lit comme suit : « La date d’audience de Mama et Geno est enfin arrivée, faisant craindre que Mama survive seule malgré le résultat. Pumpkin a du mal à s’occuper d’une maison pleine avec un deuxième bébé en route. Maman est frappée par un verdict choquant que personne n’a vu venir.

Bien que la saison se termine en elle Instagram post Mama June donne aux téléspectateurs une mise à jour insistant sur le fait que la famille ne va nulle part et a de « grands projets » en cours.

