Mama June: Mises à jour en direct de la finale de Road to Redemption – June demande à emménager avec Pumpkin tout en évitant la prison

IL N’Y A ‘AUCUN VOYAGE EN ENFER’ JUIN PEUT EMPLACER AVEC LAURYN

« Il n’y a aucune somme d’argent que vous pourriez me payer pour vivre avec June », a déclaré le mari de Lauryn, Joshua Efird.

Lauryn a accepté, disant à sa mère qu’il n’y avait « aucun moyen en enfer » qu’elle puisse emménager.

« Tu me demandes si tu peux être colocataire ici, et nous sommes déjà six. Non, maman. Non, » dit Lauryn.

Lauryn, qui attend un autre bébé, a déclaré que lorsque les choses tournent mal dans la vie de June, elle a tendance à « le laisser tomber sur moi ».

« Je n’ai nulle part où aller si Geno va en prison », se plaignit June.

Alana avait plus de sympathie pour sa mère, affirmant que June était abstinente depuis « plus d’un an » afin qu’elle puisse rester jusqu’à ce qu’elle soit « remise sur pied ».

« Pour le moment, je dois me concentrer sur ma famille », a déclaré Lauryn, qui est enceinte.