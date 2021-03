MAMA June «essaie toujours de se faire pardonner» avec sa fille Alana, 15 ans, alors qu’elle reste en Floride avec son petit ami, Geno Doak, pour travailler sur sa sobriété à cause de la drogue.

Alana «Honey Boo Boo» Thompson a été aux soins de sa sœur Lauryn «Pumpkin» Efird depuis Juin «Mama June» Shannon est allé sur une cintreuse alimentée par la drogue avec son petit ami en 2019.

Mama June, 41 ans, a révélé dans une interview exclusive avec The Sun qu’elle et sa plus jeune fille travaillaient toujours sur leur relation après avoir terminé une cure de désintoxication de 25 jours et est resté sobre pendant 14 mois.

Mama June a déclaré au Sun: «Nous essayons toujours de faire amende honorable et de nous assurer que nous sommes honnêtes.

«Si je ne peux pas être hétéro, je ne peux pas être droit pour quelqu’un d’autre. Nous n’avons traversé que six épisodes. Nous écrivons toujours notre véritable histoire de réalité.

June a ajouté qu’elle avait une séance avec sa fille adolescente qui sera présentée lors de la prochaine saison de Mama June: From Not to Hot: Road to Redemption.

La saison dernière, les téléspectateurs ont regardé Honey Boo Boo est tombé en panne et a lutté avec l’absence de sa mère.

June a admis qu’elle «n’avait pas regardé» l’émission la saison dernière, car elle était «trop occupée à se faire baiser» et «ne voulait pas faire face à la réalité».

Mama June, qui travaille également à «faire amende honorable» avec ses filles Lauryn, 20 ans, Jessica, 24 ans et Anna, 26 ans, est restée en Floride avec Geno, tandis que sa famille est en Géorgie.

Elle a dit d’elle décision de rester dans le Sunshine State loin de ses proches: «On nous a enseigné les gens, les lieux et les choses.

«Je pense qu’aujourd’hui, étant maintenant 14 mois abstraits, si nous étions revenus après 25 jours, nous n’aurions pas le succès que nous avons maintenant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de retourner en Géorgie un jour, la star de WeTV a répondu «qui sait ce que l’avenir nous réserve».

Mama June a ajouté: « Nous pourrions revenir en arrière, nous ne pouvions pas, qui sait. En ce moment, notre maison est en Floride. J’ai eu beaucoup de soutien sobre. Nous vivons à 25 minutes de la cure de désintoxication où nous sommes allés.

«J’ai été en contact avec beaucoup de centres de désintoxication dans notre ville. J’ai ouvert mes réseaux sociaux. J’aide les fans des États-Unis au Royaume-Uni en passant par l’Écosse. »

La saison à venir se concentrera sur la «route vers la rédemption» de Mama June.

Elle a déclaré: «Nous voulons montrer qu’il y a une vie avant la dépendance, il y a une vie pendant la dépendance et il y a une vie après la dépendance. Et vous verrez tout cela tout au long du spectacle. Rire avec nous, pleurer avec nous, prier avec nous parfois en silence et faire ce voyage incroyable.

«Notre vraie vie est notre sobriété et notre amende envers les enfants et ce qui se passe dans la vie des enfants. C’est ce que vous verrez. Route vers la rédemption à tous les niveaux. »

Dans une bande-annonce pour la saison à venir, Pumpkin a déclaré: «Elle veut juste que nous retournions tous à la façon dont les choses étaient autrefois, mais après avoir détruit notre famille, nous ne sommes pas sûrs de la vouloir dans nos vies.

«Nous ne savons même pas si elle est encore sobre. Je ne sais pas si cela pourra jamais être réparé.

Honey Boo Boo était vu pleurer dans une scène: « Vous ne savez pas combien de nuits je me suis endormi en pleurant. »

Maman a dit dans son confessionnal: «Je dois continuellement montrer à Pumpkin que j’ai changé.

«Je suppose que je n’ai pas réalisé à quel point j’ai baisé tout le monde. Je veux dire que je suis désolé, mais je dois montrer que je suis désolé. «

Mama June et Geno étaient arrêté pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et la possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019.

L’affaire est toujours en cours.

Le soleil a été le premier à rapportent exclusivement que Mama June et Geno sont entrés en cure de désintoxication.

Ils s’est inscrit dans un centre de désintoxication en Floride lors de la finale de la saison de Mama June: De pas à chaud: crise familiale.

Geno a admis les deux a dépensé 150000 $ en six mois en crack.

Geno a dit que s’ils continuaient leur style de vie «vicieux»: «Nous n’allons pas être en vie.»

Mama June demande le pardon de Honey Boo Boo dans Road to Redemption Trailer

Mama June a déclaré après avoir terminé sa cure de désintoxication: «Le vieux June est de retour! Je me sens bien. Revenir à mon ancien moi. Je suis définitivement un toxicomane. Personne ne peut dire à quoi ressemblent six mois. Vous ne pouvez le prendre qu’un jour à la fois.

«Le monde ferait mieux de faire attention. Je suis de retour chiennes. Nous y voilà. »

La première de la saison de Mama June: From Not to Hot: Road to Redemption est diffusée vendredi à 9 / 8c sur WeTV.