MAMA June a partagé sa «gratitude» pour avoir accompli un an sans consommation de drogue et a exprimé son intérêt à travailler dans un centre de réadaptation pour aider les autres.

La star de From Not To Hot célèbre un an d’abstinence avec son petit ami Geno Doak après l’arrestation du couple pour possession de crack en 2019.

Juin Shannon, 41 ans, lui a partagé la grande nouvelle Instagram hier, alors qu’elle montrait une vraie joie de l’avoir fait 365 jours sans rechute.

La mère de trois enfants a posé dos à dos avec Geno alors que le duo souriait fièrement en se vantant de leur accomplissement.

La star de TLC a jailli: «Alors que je suis assis ici cet après-midi, je suis tellement pleine de gratitude que nous avons passé un an sans rechute alors que tant de personnes que nous connaissons sont en raison de cette folle pandémie.

« Je repense à 2 où nous étions 1 an après jour à cette époque où nous avions commencé à rester dans notre voiture en restant à un relais routier à Jackson Ga n essayait juste de savoir où nous allions pouvoir gagner de l’argent pour notre prochain élevé ou même de la nourriture et du gaz », at-elle admis.

La star de Here Comes Honey Boo Boo a révélé sa décision de se nettoyer, ajoutant: « Eh bien, nous ne nous sommes pas défoncés ce jour-là. La même nuit, nous avons contacté notre équipe de production et nous avons dit que nous étions prêts à aller au traitement. le lendemain, nous avons été hébergés dans un hôtel pendant deux jours afin que les choses puissent s’arranger pour que nous puissions aller en traitement.

« Honnêtement, nous attendions un paiement via notre compte parce que nous n’avions que 1,75 $ sur notre compte et nous pensions avoir une dernière fois le dessus », a révélé Mama June, à la suite de la nouvelle que le couple avait dépensé 150 000 $ dans un période de six mois le leur addiction au crack.

« Eh bien, je suppose que cela ne signifiait pas 2 b parce que nous avons pris l’avion le 1er février et nous nous sommes dirigés vers Banyan à Stuart, puis quelques jours après notre arrivée, l’argent était là, donc je suppose que c’était une façon divine de nous montrer que c’était destiné à être pour nous de devenir propre.

« Je suis tellement reconnaissante que cela se soit produit après avoir été en traitement pendant 23 jours, nous avons décidé à la dernière minute que nous resterions ici dans le sud de la Floride », a ajouté la mère de l’ex-concours. son déménagement en Floride a été controversé aux fans de la famille en difficulté.

« Le 25ème jour, nous avons quitté Banyan à Stuart et avons sauté dans un avion pour Atlanta passer la nuit à récupérer notre voiture le lendemain en voiture de retour dans le sud de la Floride où nous avons élu domicile depuis un an », at-elle poursuivi.

June a ensuite communiqué l’espoir d’aider les autres: « Maintenant, l’objectif est que depuis que nous avons atteint un an et que nous avons aidé tant de gens à se rétablir, nous avons aidé les familles qui luttent avec une personne qui a une dépendance à comprendre ce qui peut se passer. leur esprit.

«Le simple fait de pouvoir écouter les gens pendant leur voyage a été très gratifiant pour moi d’écouter et de pouvoir communiquer avec tant d’entre vous, comme je dis à tout le monde que je n’ai peut-être pas toutes les réponses, mais je suis là pour écouter à vous et ne pas le juger, » Honey Boo Booa offert la mère de.

«Honnêtement, cela m’a tellement aidé dans mon parcours de rétablissement, alors maintenant mon objectif est de travailler dans un centre de réadaptation pour pouvoir voir les gens entrer au plus bas niveau où j’étais il y a un an, devenir une nouvelle personne incroyable, connaître ma boîte de réception est toujours ouvert # 1yrclean #Reconnaissance #rehabworks. «

Mama June a fait face à la controverse des fans alors qu’elle se remettait de sa dépendance en Floride loin de sa fille de 15 ans Alana Thompson, également connue sous le nom de Honey Boo Boo.

L’ex-star du concours vit avec sa sœur aînée Lauryn « Pumpkin » Shannon et va continue d’être élevé par le joueur de 21 ans dans un avenir prévisible.