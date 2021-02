Mama June demande pardon dans la bande-annonce Road to Redemption

Alana « Honey Boo Boo » Thompson ne peut pas danser loin de ce drame familial.

Lundi 22 février, WE tv a annoncé une nouvelle série intitulée Mama June: Road to Redemption. Première en mars, Juin Shannon aka « Mama June » fêtera un an de sobriété. Dans le même temps, elle devra se battre pour regagner la confiance de ses filles et de ses amis les plus proches.

Dans un avant-goût, Lauryn « Citrouille » Shannon Efird a précisé que pardonner à sa mère ne se fera pas du jour au lendemain.

« Ces dernières années ont été un enfer pour notre famille folle », a-t-elle admis. «Nous avons finalement amené maman à aller en cure de désintoxication, mais était-ce vraiment suffisant pour retrouver sa vie?

La star de télé-réalité de 21 ans a poursuivi: « Elle veut juste que nous retournions tous à la façon dont les choses étaient autrefois. Mais après avoir détruit notre famille, nous ne savons pas si nous la voulons dans nos vies. Nous sommes tous aux prises avec nos propres problèmes. «