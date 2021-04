MAMA June a été critiquée par sa fille Pumpkin pour « ne pas avoir donné comme ** t » quand elle l’a abandonnée elle et Alana Thompson pendant sa toxicomanie.

Le joueur de 21 ans a fait cette réclamation lors du nouvel épisode de vendredi de Mama June: Road to Redemption.

9 Pumpkin a critiqué Mama June pour l’avoir abandonnée elle et Alana Crédit: WeTV

9 La jeune femme de 21 ans a appelé sa mère pour « ne pas donner comme ** t » Crédit: WeTV

9 Alana vit avec Pumpkin alors que June se concentre sur sa sobriété Crédit: WeTV

Lors du dernier épisode de l’émission de téléréalité, Pumpkin s’est entretenu avec le petit ami de June, Geno Doak, pour la première fois depuis l’arrestation du couple.

De retour en mars 2019, juin et Géno ont été arrêté sur les accusations de possession de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et les accusations de Alabama.

le Mama June: de pas à chaud star et Geno se sont depuis concentrés sur leur sobriété lorsqu’ils vivaient en Floride.

Pendant ce temps, Alana 15, vit avec Pumpkin et son mari.

En parlant à Geno, Pumpkin – dont le vrai nom est Lauryn Efird – a déclaré: «J’ai juste besoin que vous sachiez qu’il y a eu beaucoup de mal au cours de l’année écoulée.

9 Pumpkin s’est assis avec Geno lors de l’épisode de vendredi de Mama June: Road to Redemption Crédit: WeTV

9 Elle a expliqué comment les actions de June et Geno, alors qu’elles étaient fortes, l’avaient affectée, elle et Alana. Crédit: WeTV

«J’ai dû m’occuper d’Alana alors que je n’étais pas vraiment prêt à faire ça.

«Alors que je devenais moi-même maman, essayant de comprendre par moi-même, maman n’était pas là.

« Tu n’étais pas là. C’était vraiment un gâchis. »

Geno a déclaré qu’il n’y avait « aucune excuse » pour leur comportement alors qu’ils étaient défoncés et a admis qu’il savait maintenant qu’ils avaient tort, alors qu’il expliquait: « À l’époque, les drogues ont tellement obscurci notre cerveau que vous voyez ce que nous avons fait. »

9 Pumpkin a expliqué que Geno était une figure paternelle pour Alana Crédits: Getty

9 Le couple a été arrêté en mars 2019 pour trafic de drogue Crédit: Splash News

Après que Geno ait détaillé les erreurs que lui et June avaient commises sous l’influence de la drogue, Pumpkin a noté que Alana– qui porte également le surnom de Honey Boo Boo- a été blessé par leur consommation de drogue.

Pumpkin a expliqué dans un confessionnal: « Je me sens mal pour Alana parce que son morceau de papa de merde, il n’a vraiment rien à voir avec elle, mais quand Geno a commencé à venir, il est allé au-delà pour Alana et a vraiment montré à Alana ce qu’un père était censé être.

Elle a ajouté: « Et puis deux ans plus tard, Geno l’a laissée tomber et maman et lui n’ont pas vraiment donné comme ** t. »

9 Pumpkin a critiqué le couple pour avoir « laissé tomber » Alana Crédits: Getty

Épisode de la semaine dernière de Mama June: Road to Redemption a documenté les retrouvailles émotionnelles de la femme de 41 ans avec Pumpkin et Alana après n’avoir pas vu ses filles depuis plus d’un an.

Pendant que le groupe s’asseyait avec le Dr Ish Major, on a demandé à June quelle était «la partie la plus difficile pour vous en tant que mère sachant que vous ne pouviez pas être là pour eux».

juin, dont le vrai nom est June Shannon, a répondu: « Sachant que vous avez tous choisi de partir, je ne vais pas vous mentir. J’étais un peu énervé. »

Après qu’Ish et ses filles aient exprimé leur choc, June a poursuivi: «J’avais juste l’impression qu’elles me tournaient le dos.

« Quand j’ai toujours été là-bas et que j’ai ressenti cela à ce moment-là où vous ne veniez pas tous. »