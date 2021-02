MAMA June a dit qu’elle craignait de « ne plus jamais revoir ses enfants » car elle fait face à des accusations de drogue.

Le joueur de 41 ans a fait l’admission dans la bande-annonce de la prochaine série télévisée We Mama June: Road to Redemption.

La bande-annonce a commencé avec la fille de June, Laurytn « Pumpkin », Shannon Efird, déclarant que les dernières années avaient été « l’enfer » de leur « famille folle ».

Parlant de sa mère, la jeune femme de 21 ans a déclaré: « Nous avons finalement amené maman à aller en cure de désintoxication, mais était-ce vraiment suffisant pour retrouver sa vie? »

Lauryn a poursuivi: « Elle veut juste que nous retournions tous à la façon dont les choses étaient. Mais après avoir détruit notre famille, nous ne savons pas si nous la voulons dans nos vies. Nous sommes tous aux prises avec nos propres problèmes. »

Plus tard dans la bande-annonce, juin a admis: «Je peux aller en prison et ne plus jamais revoir mes enfants. J’ai peur de rien.

Le clip s’est poursuivi avec une conversation émouvante entre June, Lauryn et Alana, 15 ans, connue sous le nom de « Honey Boo Boo ».

Après que June ait révélé qu’elle n’était pas sûre que sa relation avec ses filles puisse être réparée, Alana a déclaré en larmes: « Vous ne savez pas combien de nuits je me suis endormie en pleurant. »

June a dit plus tard à son petit ami Geno Doak: « Je suppose que je ne savais pas à quel point je baisais tout le monde. »

June et Geno ont été arrêtés pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et la possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019 et l’affaire est toujours en cours.

Le soleil a été le premier à rapportent exclusivement que le couple est entré en cure de désintoxication.

Le couple s’est inscrit dans un centre de désintoxication en Floride lors de la finale de Mama June: De pas à chaud: crise familiale.

Geno a également admis qu’ils a dépensé 150000 $ en six mois en crack.

Depuis qu’elle a quitté la cure de désintoxication, June est partie Floride se concentrer sur sa sobriété et est actuellement séparée de ses filles.

Alana vit avec Lauryn et son mari Josh Efird en Géorgie, comme la jeune femme de 21 ans a révélé en janvier qu’elle a toujours la garde de sa petite sœur.

Juin- qui retourné en Géorgie fin janvier a récemment célébré un an de sobriété.

À côté d’une photo avec Geno, le Mama June: de pas à chaud star a écrit: «Alors que je suis assis ici cet après-midi, je suis tellement pleine de gratitude que nous en avons fait une année sans rechute alors que tant de personnes que nous connaissons ont en raison de cette folle pandémie.

«Mon objectif est de travailler dans un centre de réadaptation pour être en mesure de voir les gens entrer au plus bas niveau où j’étais il y a un an, devenir une nouvelle personne incroyable et savoir que ma boîte de réception est toujours ouverte.