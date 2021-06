Mama June claque ses « ennemis » et leur dit plutôt de « commérages » sur sa sobriété après que la star a esquivé la prison

MAMA June a critiqué ses « ennemis » et a déclaré qu’elle « vit ma meilleure vie ».

La star de télé-réalité a applaudi et a demandé à ses non-supporters de « potiner » sur sa sobriété à la place, après que la femme de 41 ans ait réussi à échapper à la prison malgré les accusations de possession de crack.

WeTV

Mama June a critiqué ses «ennemis» alors qu’elle évite la prison[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a publié une déclaration percutante sur Instagram[/caption]

Vrai nom juin Shannon, le favori From Not to Hot a fait une déclaration audacieuse dans une publication Instagram tout en célébrant 16 mois d’arrêt de la drogue et de l’alcool.

Elle a écrit en grosses lettres : « Oui, j’ai pris de la drogue. Bien sûr.

«Mais je suis aussi devenu clean et j’ai changé ma vie.

« Pourquoi ne bavardez-vous pas à ce sujet ? »

Nouvelles de l’éclaboussure

June a essayé de reprendre sa vie en main après son arrestation en 2019[/caption]

NOUS

June a été arrêtée pour possession de crack aux côtés de son petit ami Geno Doak[/caption]

Sous-titrant le message, la maman de quatre enfants a ajouté: « Je vais juste laisser ça bien pour les ennemis #sober #16mths #blessed #livingmybestlife. »

Il y a quelques semaines, il a été révélé que June avait temps de prison évité après avoir été accusée de possession de crack aux côtés de son petit ami Geno Doak.

Au lieu de cela, la star a accepté de faire des travaux d’intérêt général et de rester sous surveillance judiciaire.

juin a accepté une liste de dispositions, y compris des dépistages aléatoires de drogues et des fouilles aléatoires de sa voiture, de son domicile et de ses biens, La Tribune de Trussville signalé.

le Mama June : la route de la rédemption star ne peut pas consommer d’alcool ou de drogues ou visiter des endroits où ils sont utilisés et vendus, tels que des restaurants ou des bars.

Le favori de la réalité doit également rester employé, aller en consultation, effectuer 100 heures de service communautaire et être sous la surveillance d’un tribunal pendant un an.

Instagram

Alana Thompson AKA Honey Boo Boo est l’une des quatre filles de June[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

La fille Lauren ‘Pumpkin’ Efird a récemment annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant[/caption]

Si June se conforme aux dispositions, toutes les charges retenues contre elle seront rejetées.

Si elle ne le fait pas, alors l’affaire sera jugée.

En mars 2019, juin était arrêté pour possession de drogue, y compris les accusations de possession d’une substance contrôlée et d’attirail de drogue dans Alabama.

elle a été arrêtée Géno, qui a été accusé de violence domestique au troisième degré, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’attirail de drogue.

Le couple aurait chacun eu du crack et une pipe à crack sur eux.

Instagram / Lauryn Efird

June a reconstruit des ponts avec sa famille, y compris Pumpkin[/caption]

June et Geno ont été arrêtés dans une station-service après que quelqu’un a appelé la police pour signaler un incident domestique entre les deux.

Elle a estimé qu’elle avait dépensé 900 000 $ en un an en médicaments.

Ils sont tous deux entrés en cure de désintoxication lors de la finale de la saison quatre de l’émission de télé-réalité, Mama June : de pas à chaud.

Les habitués des émissions de télévision se sont concentrés sur leur sobriété lorsqu’ils vivaient en Floride.

La star de We TV a construit des ponts avec elle quatre filles: Anna, 26 ans, Jessica, 23 ans, Lauryn « Pumpkin » Efird, 20 ans, et Alana « Honey Boo Boo » Thompson, 15 ans, après des années de séparation.

Il vient en tant que fille Pumpkin récemment a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant.





Ce week-end, elle a montré un baby bump dans un soutien-gorge et des sous-vêtements et a qualifié son enfant à naître de « plus beau cadeau » dans une publication Instagram.

Pumpkin a légendé la photo: « Mon corps m’a donné le plus beau cadeau de la vie. »

Citrouille, qui va avoir un garçon, partage également sa fille Ella, trois ans, avec son mari Joshua Efird.