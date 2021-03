MAMA June a admis qu’elle «vivait dans sa voiture» avant d’aller en cure de désintoxication suite à une crise de crack.

La star de télé-réalité fait face à deux ans prison pour trafic de drogue, tandis que son petit ami Geno Doak pourrait finir par passer jusqu’à dix ans à l’intérieur.

Mama June Shannon est sobre depuis plus de 14 mois après qu’elle soit allée en cure de désintoxication à la suite de son Arrestation de 2019 pour possession de drogue.

Tout en faisant la promotion de sa nouvelle émission, Mama June: Road to Redemption, la femme de 41 ans a parlé de sa vie avant de se nettoyer.

Parler à Nous hebdomadaire à peu près le temps avant elle et Geno sont allés en cure de désintoxication, la maman de quatre enfants a révélé qu’ils vivaient dans une voiture.

juin a déclaré: «Nous étions à Jackson, en Géorgie, [We weren’t] en utilisant parce que nous n’avions pas d’argent. »

L’étoile de pas à chaud a révélé que c’est lors d’une visite dans une chapelle que Geno, 45 ans, a commencé à pleurer et a déclaré qu’il fallait un traitement.

June rappelle: « [He said] Je suis fatigué de cette vie. »« Je sais qu’à ce moment-là j’étais fatigué. J’étais fatigué bien avant. Et, vous savez, nous l’avons fait. J’ai envoyé un texto aux filles, j’ai envoyé un texto à ma société de production. Et deux jours plus tard nous étions dans un avion.

juin et Geno ont été arrêtés pour possession d’une substance contrôlée – le crack – et la possession d’accessoires de drogue – une pipe à crack – en mars 2019.

Geno a également été accusé de violence domestique.

En octobre 2019, leur avocat a plaidé non coupable en leur nom devant le tribunal de l’Alabama et The Sun a révélé en exclusivité que la star de la télévision de 41 ans et Geno avaient un procès, qui est toujours en cours à ce jour.

Dans un épisode précédent, les fans ont vu les filles de June, Anna, 25 ans, Jessica, 23 ans, Lauryn «Pumpkin» Efird, 20 ans, et Alana «Honey Honey Boo», Thompson, 15 ans, avoir eu une intervention.

Mais malgré les appels de sa fille, elle n’a pas demandé d’aide; Honey vit avec sa sœur Pumpkin après que sa mère se soit enfuie avec Geno.

La paire finalement s’est inscrit dans un centre de désintoxication en Floride lors de la finale de la saison de Mama June: De pas à chaud: crise familiale.

Depuis qu’elle a quitté la cure de désintoxication, June a déménagé à Floride pour se concentrer sur sa sobriété et est actuellement séparée de ses filles.

Le soleil a récemment révélé que June essaie toujours de faire amende honorable avec sa plus jeune fille, Honey.

June a déclaré au Sun: «Nous essayons toujours de faire amende honorable et de nous assurer que nous sommes honnêtes.

«Si je ne peux pas être hétéro, je ne peux pas être droit pour quelqu’un d’autre. Nous n’avons traversé que six épisodes. Nous écrivons toujours notre véritable histoire de réalité.

Mama June: From Not to Hot: Road to Redemption est diffusé les vendredis à 9 / 8c sur WeTV.