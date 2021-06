Malwarebytes lance le service Privacy VPN sur Android et iOS

Il y a un peu plus d’un an, Malwarebytes a annoncé qu’il allait lancer son propre service VPN. Nous avions déjà vu McAfee et Bullguard le faire, donc Malwarebytes n’était pas le seul fournisseur d’antivirus à s’étendre aux VPN.

Le problème était que c’était uniquement pour Windows, ce qui signifiait que ce n’était pas très utile à moins que vous ne vouliez seulement un VPN pour votre ordinateur portable ou votre PC.

Maintenant, cependant, il a lancé des applications Android et iOS pour aligner son service davantage sur ses rivaux, après avoir publié une application pour macOS entre-temps. Une extension Chrome est également en préparation.

Le service VPN s’appelle Malwarebytes Privacy et est principalement conçu pour offrir aux utilisateurs confidentialité et sécurité lorsqu’ils sont connectés au Wi-Fi public, qui est généralement ouvert, ce qui signifie qu’il ne nécessite pas de mot de passe pour se connecter.

L’utilisation d’un VPN vous redonne le cryptage que vous obtenez habituellement d’un Wi-Fi protégé par mot de passe, et c’est pourquoi tout le monde devrait utiliser un VPN si vous comptez utiliser le Wi-Fi gratuit dans un café, un aéroport, un hôtel ou tout autre lieu public.

La mise en place d’un service VPN n’est pas triviale et en regardant les numéros de serveurs, Malwarebytes Privacy n’offre pas autant de serveurs ou d’emplacements que certains de ses rivaux les plus bien établis.

Il y avait 180 serveurs dans 30 pays au lancement, et c’est maintenant jusqu’à 245, et utilise le dernier protocole WireGuard. Cependant, cela ne débloque pas les services de streaming populaires, et c’est pourquoi de nombreuses personnes veulent un VPN.

Un abonnement d’un an, qui couvre cinq appareils, coûte 59,99 $ US. C’est 4,99 $ par mois, ce qui le rend plus cher que de nombreux concurrents, dont NordVPN, qui utilisent également un protocole basé sur WireGuard appelé NordLynx.

Un forfait plus cher comprend également la protection antivirus de l’entreprise – Malwarebytes Premium – et si vous l’utilisez sur cinq appareils, cela ne coûte que 1,66 $ par mois et par appareil, ce qui est certainement une valeur décente.

Mais même si vous êtes tenté, notez qu’il n’y a aucun moyen de payer le service de manière anonyme (les options sont PayPal ou carte de crédit / débit) et Malwarebytes est basé aux États-Unis, l’un des soi-disant «cinq yeux» : pays qui partagent l’intelligence les uns avec les autres.

Malwarebytes dit qu’il n’enregistre aucune donnée, donc votre activité en ligne doit être sûre, mais étant donné la multitude de choix en matière de services VPN, il est difficile de penser à de nombreuses raisons de persuader les utilisateurs de s’inscrire à Privacy VPN.