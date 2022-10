Malvika Bansod et Kaushal Dharmamer décrochent des titres en simple

La tête de série Malvika Bansod a décroché le titre du simple féminin tandis que Kaushal Dharmamer, non classé, a remporté le titre masculin au Yonex-Sunrise VV Natu Memorial All-India Senior Ranking Badminton Tournament 2022 dimanche.

Bansod a remporté une victoire par derrière 13-21, 21-17, 22-20 contre Adita Rao dans une rencontre finale palpitante qui a duré une heure et trois minutes.

Kaushal, d’autre part, a eu raison de Rohan Gurbani en s’imposant confortablement 21-10, 21-16 lors de l’affrontement au sommet du simple messieurs.

Pendant ce temps, Khushi Gupta a remporté deux titres dans la section double – double féminin et double mixte. Jouant aux côtés de Siddharth Elango, Khushi a battu la paire d’Aravind Suresh et Pavithra Navin 21-19, 21-15 en deux sets pour soulever le titre en double mixte, puis a rejoint Priya Devi Konjengbam pour battre Shikha Gautam et Poorvisha Ram 21-16, 17- 21 ans, 21-12 dans une finale de double féminin acharnée.

Dans la catégorie double messieurs, Hariharan Amsakarunan et Ruban Kumar, qui ont représenté l’Inde aux championnats asiatiques de badminton par équipe plus tôt cette année, ont remporté le titre en battant Viplav Kuvale et Viraj Kuvale 21-18, 21-16.

