Malvika Bansod bat Tasnim Mir et se dirige vers les quarts de finale de l’Open d’Odisha

Poursuivant sa bonne forme, la jeune navetteuse indienne Malvika Bansod a eu raison de sa compatriote et n ° 1 mondiale junior Tasnim Mir en matchs consécutifs pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Open d’Odisha ici jeudi. Bansod a mis un peu plus d’une demi-heure pour envoyer Tasnim, 16 ans, 21-13 21-15 en pré-quarts de finale du simple féminin du tournoi BWF Super 100.

Bansod, 20 ans, qui avait perdu contre PV Sindhu en finale du Syed Modi International la semaine dernière avant de vaincre son idole Saina Nehwal à l’Open d’Inde plus tôt ce mois-ci, affrontera le vainqueur du deuxième affrontement entre Tanya Hemanth et Vijetha Harish.

Ashmita Chaliha, cinquième tête de série, a également réservé une place en quart de finale en prenant le meilleur sur sa compatriote Anupama Upadhyay 21-17 21-16. Elle affrontera désormais Rucha Sawant, qui a battu Nikki Rapria pour atteindre les huit derniers.

En simple masculin, la troisième tête de série Subhankar Dey, qui avait surpris la sixième tête de série Xiaodong Sheng du Canada mercredi, a décroché une victoire de 21-16 21-14 sur son compatriote indien Rahul Yadav Chittaboina en 33 minutes.

Kiran George s’est également qualifié pour les quarts de finale du simple masculin avec une victoire facile 21-12 21-13 contre son compatriote Chirag Sen lors d’un autre match du deuxième tour.

En double mixte, le duo indien Dhruv Rawat et Shikha Gautam a perdu 11-21 14-21 face au duo sri-lankais Sachin Dias et Thilini Hendahewa au deuxième tour, tandis qu’Ayush Makhija et Deeksha Choudhar ont remis Chirag Arora et Nish Rapria. une défaite 21-5 21-16 pour se qualifier pour les quarts de finale.

