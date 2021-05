Maluma, J Balvín, Viola Davis, d’autres stars réagissent

Des célébrités se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation et leur soutien aux manifestations en Colombie qui ont fait de nombreuses morts.

J Balvín, qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux au sujet des manifestations en cours dans son pays d’origine, a déclaré mercredi à l’Associated Press, via vidéo, qu’il était « triste de voir tant de gens mourir en ce moment ».

16 manifestants et un policier ont été tués dans les manifestations depuis mercredi dernier à Bogota. Ce chiffre n’inclut pas les rapports de décès signalés lundi dans la ville colombienne de Cali, ce que les Nations Unies ont déclaré qu’elles tentaient toujours de confirmer.

Les manifestations ont commencé après que le gouvernement colombien ait proposé un plan fiscal visant à collecter 6,7 milliards de dollars pour payer les dettes du pays et maintenir un régime de revenu de base pour 3 millions de personnes à faible revenu qui a commencé pendant la pandémie.

« Ce n’est pas un moment heureux, c’est vraiment triste ce qui se passe en ce moment… » a ajouté Balvín. « Mon coeur saigne. »

Le président Iván Duque a retiré le plan fiscal dimanche au milieu des manifestations et son ministre des Finances a démissionné le lendemain, mais de grandes manifestations et des barrages routiers se sont poursuivis.

Que se passe-t-il en Colombie?:«La police a ouvert le feu» sur des manifestants en Colombie; L’ONU et les ONG font pression sur Iván Duque

Suite:La violence entre les manifestants colombiens et la police fait plus de 20 morts

De nombreuses vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant la police utilisant une force excessive pendant les manifestations et tirant même sur certains manifestants à bout portant.

Le chanteur colombien Maluma s’est rendu sur Instagram plus tôt cette semaine pour s’adresser à son pays d’origine «bien-aimé», partageant une photo du drapeau colombien.

«Nous vivons des moments tristes et douloureux», a écrit Maluma en espagnol. «L’intolérance et l’incertitude ont envahi nos vies. Par conséquent, je vous invite à réfléchir profondément à la recherche d’une paix véritable et à prendre conscience que la seule issue est la tolérance et à rester forts, à rester calmes et à trouver la paix par le dialogue et la transparence. Nous devons trouver un moyen de sauver des vies. Plus de morts. Plus d’agression. »

‘Je suis fragile’:J Balvin parle des défis liés à « l’anxiété et à la dépression »

Shakira, qui est née et a grandi dans la ville colombienne de Barranquilla, a partagé une série de tweets le 4 mai condamnant la brutalité policière et pleurant ceux qui ont perdu la vie en protestant.

« Il est inacceptable pour une mère de perdre son unique enfant à cause de la brutalité », a écrit la chanteuse. « Et que 18 autres personnes se voient enlever la vie dans une manifestation pacifique. Les balles ne pourront jamais faire taire la voix de celui qui souffre. Et il est essentiel que nous ne soyons pas sourds aux clameurs des nôtres. »

Le chanteur de 44 ans a poursuivi: « Je demande au gouvernement de mon pays de prendre des mesures urgentes, ARRÊTER MAINTENANT la violation des droits de l’homme et restaurer la valeur de la vie humaine au-dessus de tout intérêt politique. »

L’actrice de Netflix « Orange est le nouveau noir », Diane Guerrero, a partagé des ressources sur Instagram pour ses abonnés, écrivant: « Colombie, je suis avec vous. Le pouvoir au peuple! »

Suite:La Colombie répond à l’une des crises migratoires les plus importantes et les moins financées. Cela fonctionnerait-il aux États-Unis?

L’actrice lauréate d’un Oscar, Viola Davis, a partagé des ressources sur Instagram et a exprimé sa solidarité avec le peuple colombien.

«La démocratie est un combat !! Me solidarizo con ustedes Colombianos !!! » Davis a légendé son message. «La semaine dernière, des milliers de Colombiens ont participé à une grève nationale contre une proposition fiscale du président Iván Duque Márquez. Bien que Duque ait retiré la proposition, les manifestations de masse se sont poursuivies contre les inégalités économiques, la montée de la pauvreté et la répression gouvernementale. Les manifestants en Colombie ont été confrontés à la violence policière et à la répression militaire, et des dizaines de personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées.

Suite:Jhené Aiko et Saweetie se produiront à l’émission spéciale AAPI Advocacy TV animée par Ken Jeong

Suite:Latin American Music Awards: Bad Bunny remporte 5 prix; Carrie Underwood vole la vedette avec David Bisbal