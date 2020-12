Pour Alex Wheatle, arriver sur le tournage du dernier film de Steve McQueen Small Axe était bouleversant.

Le réalisateur oscarisé avait complètement recréé son bedit dans une auberge de services sociaux à Brixton, jusqu’aux affiches de reggae et aux flyers sur les murs.

L’acteur Sheyi Cole était habillé comme lui, allongé sur le lit étroit.

«J’ai dû quitter la pièce parce que je ne voulais pas fondre en larmes devant l’équipage», raconte Alex, 57 ans.

«C’était comme une expérience hors du corps, comme remonter dans le temps en 1981. Cela m’a rappelé une époque où j’étais complètement perdu.







La chambre d’Alex a été recréée pour un film portant son nom, diffusé dimanche sur BBC One. Il raconte comment il est passé du statut d’enfant maltraité en prison à la prison et finalement à devenir un auteur primé avec un MBE.

Le film de McQueen contient des scènes nauséabondes d’abus dans le célèbre foyer pour enfants Shirley Oaks à Surrey, qui abritait des centaines d’enfants vulnérables et un réseau de pédophiles.

En 2014, Alex a écrit un article en première page pour le Daily Mirror, dans lequel il a décrit ses abus commis par un médecin, aidant à lever le voile sur les abus de centaines, voire de milliers d’autres personnes.

Grâce à la bravoure d’Alex et d’autres, certains auteurs ont depuis été traduits en justice, des indemnités ont été accordées aux survivants et des allégations historiques à Shirley Oaks font l’objet d’une enquête publique.

«Je suis fier d’avoir écrit ce morceau», dit-il. «Cela a aidé à lancer le bal.»







Il porte toujours la douleur de son enfance. «Ce n’est pas parce que je suis un écrivain à succès que je suis plus capable de supporter des traumatismes émotionnels», dit-il.

«Parfois, cela me submerge. Mais si je vis à la hauteur de mon potentiel créatif, cela signifie que les gens qui m’ont abusé quand j’étais très jeune n’ont pas gagné.

Alex a passé des années comme animateur auprès des jeunes et passe toujours du temps à travailler dans les écoles.

«Quand j’étais enfant, j’étais décrit comme ‘un animal’», dit-il. «J’ai vécu dans la peur tous les jours depuis mes six ou sept ans. Je ressens un sentiment de fierté d’avoir survécu.

Les bandes dessinées l’ont sauvé. «Mon mécanisme d’adaptation était la lecture», dit-il. «Je lisais Dandy, Beano, Whizzer and Chips. Je voudrais juste les engloutir. Mes compétences en lecture se sont accélérées à partir de là. J’avais besoin de sortir de cet espace d’une manière ou d’une autre et je l’ai fait grâce à mon imagination.







Au moment où il est arrivé à Brixton, Alex était engourdi.

«Je ne comprenais pas vraiment le concept de donner de l’amour, ni même l’acte d’étreindre. Personne ne m’a probablement étreint pendant toute mon enfance. En tant que personne maltraitée, les interactions humaines peuvent être difficiles, comme votre croissance est retardée. Je me sentirais juste en colère, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi.

Alex a d’abord été employé par McQueen pour travailler sur Small Axe en tant qu’écrivain. Mais lorsque le réalisateur cherchait une histoire qui abordait les abus des Noirs par les institutions, son collègue écrivain Alastair Siddons a suggéré que la propre histoire d’Alex était digne d’un film.

Brixton est en son cœur. «Les gens pensaient que Brixton était dur, mais c’était plein de compassion», dit Alex. Élevé à Surrey, il ne comprenait pas au début le patois jamaïcain.

«Cela signifiait que je devais vraiment m’asseoir et faire attention, ce qui était une formation pour devenir écrivain. C’était mon doctorat. Être calme dans un coin, écouter. Il a ensuite fondé le système sonore Crucial Rocker, interprétant ses propres chansons et paroles en tant que Yardman Irie.







En janvier 1981, 13 jeunes noirs ont été tués dans l’incendie d’une maison à New Cross avec une inaction stupéfiante des autorités. Pour Alex, le sentiment que les jeunes vivent comme la sienne ne signifiait rien, l’a amené à rejoindre avec colère le soulèvement de Brixton en 1981.

Arrêté et envoyé à Wormwood Scrubs, le film raconte son lien avec son compagnon de cellule plus âgé, Simeon, un rastafarien autodidacte.

Alex a dévoré les enseignements de Siméon et sa bibliothèque de prison, retournant dans le sud de Londres en tant que Brixton Bard, la tête pleine d’histoires. Il a volé ses dossiers de services sociaux à Lambeth et s’est mis à enquêter sur son passé.

Il a découvert que sa mère était une femme mariée, avec des enfants en Jamaïque, lorsqu’elle est tombée enceinte à Londres et a dû l’abandonner. Son père avait été laissé pour l’élever mais ne pouvait tout simplement pas faire face. Il avait laissé Alex aux soins avant de retourner lui-même en Jamaïque.

«Bien sûr, j’étais en colère contre mon père», dit Alex. «J’étais en colère. Mais il pensait que j’avais été placé dans une institution sécurisée par les services sociaux.







Il a retracé sa mère en Amérique, qui était profondément peinée d’apprendre que son fils avait enduré des années de soins abusifs.

Pendant ce temps, son mentor de prison Simeon était retourné en Jamaïque.

«Pendant des années, je lui ai envoyé tous les romans que j’écrivais, et il m’envoyait des critiques de 10 pages», rit Alex. L’auteur de romans dont Brixton Rock et East of Acre Lane, son dernier, Cane Warriors, reçoit actuellement des critiques élogieuses.

En 2008, Alex a reçu un MBE pour ses services à la littérature.

«Ce jour-là, j’ai pensé au petit enfant effrayé que j’étais», dit-il. «C’était comme une validation. J’espère que mon histoire incitera les personnes soignées à penser que leur vie a la même valeur que n’importe qui d’autre.