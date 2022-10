Malti Marie Chopra, la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas, célèbre son premier Diwali ; a l’air super mignon dans un lehenga

L’icône internationale Priyanka Chopra et son mari-chanteur Nick Jonas célèbrent leur premier Diwali avec leur fille Malti Marie Chopra Jonas. La famille a passé un moment de gala ensemble et s’est bien amusée. Nick a partagé des photos inédites de l’occasion propice de leur maison à Los Angeles sur son Instagram. Bien que le couple n’ait pas révélé le visage de leur fille, Nick avait mis des emojis de cœur rouge sur le visage de Malti.

Dans le premier cliché, Priyanka a posé avec Nick alors qu’il tenait Malti dans ses bras. La famille a souri en posant pour la photo parfaite. La famille a été vue en train de se jumeler dans des tenues beiges. Priyanka a retiré un lehenga beige et doré. Elle a complété son look en attachant ses cheveux en chignon et en portant également un sindoor avec un bindi. Alors que Nick a opté pour un pyjama kurta en soie beige et avait l’air pimpant. Leur fille Malti était super mignonne dans un lehenga beige. Leur chambre dans laquelle ils exécutaient la puja de Diwali était bien décorée de fleurs et de bougies. La statue de Lord Shiva a également été vue.

Jetez un oeil aux photos de Nick Jonas des célébrations de Diwali –

Dans le cliché suivant, Priyanka Chopra a exécuté une puja alors que Malti était assise sur ses genoux. La mignonne a vu tenir le doigt du père Nick. Nick a sous-titré le message : “Une si belle célébration de Diwali avec mon emoji au cœur noir. Joyeux Diwali à tous. Je vous envoie à tous de la joie et de la lumière. #diwali.”

Plus tôt, Priyanka, Nick et sa mère Madhu Chopra ont dîné en famille dans un hôtel de Los Angeles alors qu’ils célébraient Diwali ensemble. Nick et Madhu ont été vus marchant main dans la main et ont donné d’importants buts damaad et saas.

Côté travail, on verra Priyanka dans Citadel, Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.