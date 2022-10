Malte fête le 5e anniversaire du meurtre d’un journaliste et demande justice

LA VALETTE, Malte (AP) —

Malte a célébré dimanche le cinquième anniversaire du meurtre à la voiture piégée de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia, deux jours seulement après que deux suspects clés ont fait marche arrière et ont plaidé coupables du meurtre le premier jour de leur procès.

L’archevêque de la petite nation insulaire méditerranéenne, Charles Scicluna, a célébré une messe du matin dans la petite église de Bidnija près de l’endroit où vivait Caruana Galizia. La commémoration d’une journée de dimanche comprend également un rassemblement silencieux sur le site de l’attentat, une manifestation en soirée organisée par des organisations de la société civile appelant à la justice et une veillée à un mémorial de fortune devant le palais de justice de La Valette.

Caruana Galizia, qui avait beaucoup écrit sur son site Web “Running Commentary” sur des soupçons de corruption dans les milieux politiques et commerciaux de la nation européenne, a été tuée le 16 octobre 2017 lorsqu’une bombe placée sous sa voiture a explosé alors qu’elle conduisait près de chez elle. . Le meurtre a choqué l’Europe et déclenché des manifestations de colère à Malte.

Un rapport d’enquête publique de 2021 a révélé que l’État maltais “doit assumer la responsabilité” du meurtre en raison de la culture d’impunité qui émanait des plus hauts niveaux du gouvernement. Mais pas plus tard que le mois dernier, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avait dénoncé “l’absence de résultats efficaces dans l’établissement de la responsabilité”.

Lorsque le procès s’est ouvert vendredi pour les frères George Degiorgio, 59 ans, et Alfred Degiorgio, 57 ans, les tueurs à gages présumés ont annulé leurs plaidoyers et plaidé coupables d’avoir commis le meurtre et ont été condamnés chacun à 40 ans de prison. La condamnation a porté à trois le nombre de personnes purgeant une peine, après que Vincent Muscat a plaidé coupable l’année dernière pour sa part dans le meurtre et a été condamné à 15 ans de prison.

Le gouvernement et l’opposition ont tous deux salué la condamnation de vendredi comme un pas en avant, mais ont déclaré que la pleine justice devait encore être rendue.

“Daphné ne peut toujours pas écrire son blog, profiter de ses enfants et petits-enfants, potier dans son jardin ou être avec ses proches”, a écrit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur les réseaux sociaux. “Aujourd’hui, ce n’est pas justice, c’est un petit pas. Maintenant, pour ceux qui l’ont commandé et payé, ceux qui les ont protégés et ceux qui ont passé des années à faire tout ce qui était imaginable pour essayer de le dissimuler.

Caruana Galizia, 53 ans, était une journaliste d’investigation maltaise de premier plan qui avait ciblé des membres du cercle restreint du Premier ministre de l’époque, Joseph Muscat, qu’elle accusait d’avoir divulgué des sociétés offshore dans des paradis fiscaux dans la fuite des Panama Papers. Elle visait également l’opposition. Lorsqu’elle a été tuée, elle faisait face à plus de 40 poursuites en diffamation.

D’autres affaires judiciaires sont actuellement en cours devant les tribunaux maltais concernant le meurtre.

Yorgen Fenech, un homme d’affaires de premier plan ayant des liens avec l’ancien gouvernement, attend son procès après son inculpation en 2021 pour complicité présumée dans le meurtre et pour complot en vue de commettre un meurtre. Son arrestation en 2019 a déclenché une série de manifestations de masse dans le pays qui ont culminé avec la démission de Mascate.

Fenech avait plaidé non coupable pour toutes les accusations dans la compilation des preuves avant le procès. Deux autres hommes ont été accusés d’avoir fourni la bombe et font actuellement l’objet d’une compilation de preuves avant le procès. Ils ont plaidé non coupable.

Un intermédiaire avoué, le chauffeur de taxi Melvin Theuma, a obtenu une grâce présidentielle en 2019 en échange d’un témoignage.

Le gouvernement maltais a publié vendredi une déclaration après les plaidoyers de culpabilité des Degiorgios, la qualifiant de “pas en avant important” dans la justice pour une affaire qui “représente un chapitre sombre de l’histoire de Malte”. Le communiqué indique que le gouvernement s’est engagé à rendre “pleine justice à la famille Caruana Galizia et au peuple maltais”.

Le chef de l’opposition, Bernard Grech, a également déclaré que la condamnation était “un pas de plus vers la justice”. Mais il a déclaré sur les réseaux sociaux : “Nous devons continuer à insister pour que toute la vérité sorte, nous voulons que justice soit rendue dans son intégralité”.

L’un des fils de Daphne Caruana Galizia, Matthew, a déclaré devant le palais de justice vendredi qu’il était “soulagé” que les deux frères aient été reconnus coupables et condamnés. “Maintenant, il s’agit des cas restants”, a-t-il déclaré.

Kevin Schembri Orland, Associated Press