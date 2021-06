Malte accuse la Grande-Bretagne de choisir la politique plutôt que la science, car l’île sans nouveau cas reste sur la liste orange du Royaume-Uni

S’adressant à Facebook mardi, le ministre des Affaires étrangères de l’île, Evarist Bartolo, a déclaré qu’il pensait que le ministère britannique de la Santé ne voulait pas que les touristes britanniques se rendent dans d’autres pays pour des vacances cette année en raison de préoccupations concernant la variante indienne du virus. Il a ajouté qu’en dépit de la « très lent » taux d’infection à Malte, le Royaume-Uni n’a pas ouvert de voyage dans le pays.

Bartolo a cité les recommandations du Joint Biosecurity Centre (JBC) du Royaume-Uni – qui fournit des conseils scientifiques au gouvernement concernant Covid-19 – selon lesquelles les voyages à Malte devraient être autorisés. Le Sunday Times a rapporté la semaine dernière que le JBC avait déclaré que Malte et d’autres îles devraient être ajoutées à la liste verte, garantissant que les gens pourraient y voyager sans quarantaine.

Cependant, la dernière révision par le Royaume-Uni de son ‘liste verte‘ des pays n’ont vu aucun nouvel ajout, et Malte, qui n’a enregistré aucune nouvelle infection lundi, a été maintenue sur le ‘liste ambre‘. Le gouvernement britannique déconseille les voyages dans les pays de cette liste et oblige les passagers à l’arrivée à se mettre en quarantaine pendant 10 jours et à passer deux tests Covid à leur arrivée.

« Le gouvernement britannique ne veut pas que les britanniques se rendent dans d’autres pays pour leurs vacances. Il ne s’appuie pas sur des avis scientifiques,», a déclaré FM Bartolo.

Il a pris la décision politique de ne pas ouvrir la voie aux voyages malgré les pressions des compagnies aériennes, des voyagistes et des citoyens eux-mêmes pour le faire.

Selon Reuters, les touristes britanniques représentent traditionnellement un tiers de tous les touristes se rendant sur l’île méditerranéenne, et le gouvernement maltais a été critiqué par les politiciens de l’opposition pour ne pas avoir réussi à convaincre Londres que Malte est une destination sûre.

Bartolo a ajouté que 74% de la population de l’île ont été vaccinés avec une dose du vaccin et 51% ont reçu deux doses, ce qui fait de Malte l’un des pays les plus vaccinés au monde.

La décision de la Grande-Bretagne d’autoriser les voyages a également été critiquée la semaine dernière, le gouvernement ayant retiré le Portugal de la liste verte. Depuis mardi, le pays figure également sur la liste orange, ce qui signifie que les touristes arrivant du pays devraient être mis en quarantaine pendant 10 jours. Les voyages au Portugal pour les loisirs ont été autorisés il y a trois semaines, et des dizaines de milliers de touristes s’y sont rendus pour découvrir que leurs vacances avaient été écourtées et qu’ils ont dû se précipiter chez eux pour éviter la quarantaine à leur arrivée.

Le nombre de nouvelles infections à Covid au Portugal est relativement faible, avec 388 cas et deux décès enregistrés au cours de la dernière journée.

