Malte 0 – 1 Rep Ire

Le premier but international de Callum Robinson en un an a épargné les rougeurs de la République d’Irlande alors qu’elle terminait 2022 par une courte victoire amicale à Malte.

La frappe de Robinson à la 55e minute a assuré une victoire 1-0 lors d’une nuit où l’Irlande était à nouveau frustrée pendant de longues périodes, cette fois par une équipe située 119 places en dessous d’eux dans le classement de la FIFA, laissant le manager Stephen Kenny avec plus de questions que de réponses. de qualification pour l’Euro 2024.

Que l’opportunité ait été offerte au leader par une erreur plutôt que par un génie créatif – même si sa finition était habile – était peut-être approprié car les hommes de Kenny pour la deuxième fois en quatre jours ont travaillé pour briser une équipe déterminée à s’asseoir profondément et à leur refuser de l’espace. dans le dernier tiers.

Une victoire 1-0 était le minimum dont ils avaient besoin pour leur premier match de qualification contre la France, championne du monde en titre, en mars, mais même si c’était quelque chose que les rivaux du groupe B, la Grèce, ne pouvaient pas gérer à Malte trois jours plus tôt, cela ne fera pas grand-chose pour inspirer confiance. pour cette campagne.

Après avoir enduré 45 premières minutes frustrantes contre la Norvège jeudi soir, l’Irlande s’est lancée avec plus d’intention au stade national de Ta ‘Qali alors qu’Alan Browne déverrouillait la défense à domicile avec un ballon en profondeur vers Chiedozie Ogbene, dont le centre était bloqué, avant que Robinson ne voie une tentative de cinquième minute déviée large.

Cependant, l’Irlande a eu la chance de s’échapper lorsque les hôtes sont entrés derrière Seamus Coleman et l’attaquant d’Oxford Jodi Jones s’est retrouvé dans l’espace, mais il n’a pas pu battre Caoimhin Kelleher avec son entraînement à la 12e minute.

Malte, qui a été entraînée dans le même groupe Euro 2024 que l’Angleterre et l’Italie, travaillait dur pour frustrer les visiteurs, mais Nathan Collins a choisi la course de Robinson à la 23e minute et il a fallu l’intervention d’Enrico Pepe pour refuser à Ogbene un tap-in du Croix de l’attaquant de Cardiff.

Le milieu de terrain Jamie McGrath a tranché un effort à longue portée sur l’angle du poteau et de la barre et Matt Doherty n’a pas réussi à s’accrocher au ballon de Coleman au-dessus, mais les rangs massifs de la défense maltaise ont tenu bon.

Browne a instinctivement poignardé le ballon de Doherty à travers le but après que McGrath ait traversé de la gauche à l’approche de la pause rapide, mais il n’y avait pas lieu de se réjouir lorsque le coup de sifflet a retenti.

Teddy Teuma a percé un coup franc à la 48e minute directement dans le mur défensif après que Jones ait été trébuché par Collins, mais McGrath n’a pas plus réussi à l’autre bout après que Josh Cullen ait été abattu par Alexander Satariano au bord de la surface.

Inévitablement, c’était une erreur qui a finalement déclenché la percée lorsque Robinson a couru sur la passe terriblement sous-frappée du skipper maltais Matthew Guillaumier et le gardien arrondi Henry Bonello avant de glisser le ballon dans le filet vide.

Browne a forcé Bonello à un arrêt à la 61e minute avec une tête ferme sur un coup franc de McGrath, mais Kelleher a dû plonger sur toute la longueur pour empêcher l’effort du remplaçant Steven Pisani après que Joseph Mbong ait été autorisé à pénétrer profondément en territoire ennemi.

Le milieu de terrain de Bristol City, Mark Sykes, a fait ses débuts seniors en tant que remplaçant tardif, l’Irlande poussant pour une seconde, et ils ont eu la malchance de ne pas l’obtenir lorsque la tentative tardive du remplaçant Callum O’Dowda est revenue sur le poteau avec Bonello impuissant.