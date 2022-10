Malobika Banerjee a été surprise de voir Vijay Deverakonda en Liger après s’être moqué de la langue hindi : “Il m’a dit que c’était comme l’hébreu”

L’actrice bengali Malobika Banerjee a récemment rappelé un incident lorsqu’elle a tourné pour un clip vidéo en telugu Nee Venakale Nadichi avec l’acteur Liger Vijay Deverakonda. Bien qu’elle ait qualifié Vijay d’acteur très professionnel, elle a déclaré qu’elle était surprise de le voir jouer dans un film en hindi après s’être moqué de la langue lorsqu’ils travaillaient ensemble.

Rappelant l’incident, Malobika a déclaré qu’elle aimait communiquer en hindi et pendant qu’ils tournaient pour la chanson, elle lui a parlé en hindi. Elle a dit que Vijay s’était moqué d’elle et s’était moqué d’elle en disant qu’il ne comprenait pas l’hindi. Il a dit que la langue hindi ressemblait à l’hébreu, puis il a commencé à lui parler en télougou.

“Quand il tournait avec moi, il ne savait pas parler hindi et je préfère parler dans cette langue surtout en travaillant. Alors, j’essayais de communiquer avec Vijay en hindi pendant le tournage et il riait et se moquait de moi en disant qu’il ne comprend pas la langue et que c’est comme l’hébreu. Il a commencé à parler en télougou devant moi. Puis j’ai vu le teaser de Liger et j’ai été surpris qu’après s’être moqué de la langue, il tourne un film en hindi ! (rires) Cela dit, c’est une personne gentille et très professionnelle”, a-t-elle déclaré à News 18.

Elle a ajouté qu’elle voulait dire aux gens comment Vijay se moquait de la langue hindi. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne l’avait pas fait et ce qui l’avait empêchée de le révéler avant la libération de Liger, elle a répondu qu’elle ne l’avait pas fait parce qu’il était son ami. “Mais je lui ai envoyé un message disant” Bienvenue à Bollywood “et j’ai également partagé l’affiche de Liger. Ensuite, j’ai découvert qu’il n’y avait vraiment pas beaucoup de dialogues en hindi dans le film”, a-t-elle déclaré.

Vijay a fait ses grands débuts à Bollywood avec Liger, réalisé par Puri Jagannadh et soutenu par Dharma Productions de Karan Johar. Cependant, le film n’a pas réussi à trouver le bon accord avec le public et il a terriblement chuté au box-office.