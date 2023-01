Malo Gusto ne rejoindra pas Chelsea dans la fenêtre de janvier

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a déclaré jeudi que l’arrière droit prometteur Malo Gusto resterait au club et ne rejoindrait pas Chelsea ce mois-ci.

“J’ai le plaisir d’expliquer que Malo Gusto, l’un des grands talents lyonnais, continuera à jouer pour Lyon jusqu’au 30 juin 2023 au moins” Aulas dit sur les réseaux sociaux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Chelsea a fait mercredi une offre de 20 millions d’euros pour le défenseur français des moins de 21 ans, mais Lyon l’a rejetée. Ils veulent près de 40 millions d’euros pour leur joueur local.

Gusto, 19 ans, est en fin de contrat avec Lyon en juin 2024. Il a déjà conclu un accord personnel avec le club londonien pour un contrat de six ans et demi et souhaite déménager à Stamford Bridge.

Des sources ont déclaré à ESPN que des pourparlers étaient toujours en cours entre les deux clubs jeudi.

Aulas fermant la porte à un déménagement potentiel pourrait être vu comme lui essayant de faire pression sur Chelsea pour qu’il augmente sa première offre et accepte de laisser Gusto rester à Lyon en prêt jusqu’à la fin de la saison, ce que Chelsea a refusé d’accepter jusqu’à présent. dans les négociations.

Gusto a déjà joué 47 fois avec Lyon, son club natal, y compris quelques matchs européens et il est également sur le radar de Didier Deschamps pour l’équipe nationale après avoir représenté la France dans toutes les équipes de jeunes. Gusto est un arrière droit très offensif avec un bon rythme et une grande capacité de croisement.