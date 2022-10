Mallorca Golf Open: Yannik Paul remporte le premier titre du DP World Tour après une finale dramatique | Nouvelles du golf

Yannik Paul a remporté une victoire d’un coup à Majorque

Yannik Paul a obtenu un premier titre DP World Tour après une fin spectaculaire à l’Open de golf de Majorque.

Paul a réussi un birdie le dernier à afficher un sur 72 au Son Muntaner Golf Club et à terminer la semaine avec 15 sous, un tir devant son compatriote Nicolai von Dellinghausen et l’Anglais Paul Waring.

Dale Whitnell a partagé la quatrième place avec le co-leader du jour au lendemain Ryan Fox, tandis que Marcus Armitage a gaspillé une avance de deux coups sur les trois derniers trous pour terminer trois coups en sixième à égalité.

Marcus Armitage a fait deux bogeys et un double bogey sur ses trois derniers trous

“Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure fin, alors je suis aux anges”, a déclaré Paul. “Finir comme ça est évidemment un rêve devenu réalité – je n’aurais pas pu demander mieux. Je suis sans voix, je suis tellement heureux.”

Commençant le tour final à un tir de la tête, Armitage a boguey le trou d’ouverture après un entraînement capricieux et a suivi un bogey à trois coups roulés au par-trois quatrième avec un autre coup perdu au suivant.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Paul a également commencé lentement alors qu’il bogeyait le premier et trois coups roulés le septième, tandis que Fox – qui a terminé le groupe final et a également commencé le 16 sous – a doublé le trou d’ouverture et a laissé tomber d’autres coups aux troisième et sixième.

Armitage a décroché un tir au huitième par quatre et a commencé son neuf de retour avec trois birdies consécutifs, tandis que Paul a réussi un birdie le huitième et le 11e pour rester un devant son partenaire de jeu avec cinq trous à jouer.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Paul a posté des bogeys consécutifs à partir du 14e pour permettre à Armitage de faire brièvement deux sans faute avec un birdie de 15 pieds au 15e, seulement pour que l’avantage soit divisé par deux lorsque l’Anglais a raté de trois pieds pour carder un bogey à trois putts au suivant.

Armitage a envoyé son coup de départ au 17e par cinq hors limites et a accumulé un double bogey sept, où Paul a fait le par malgré un entraînement capricieux, avant que l’Allemand ne perde un birdie improbable du bord du 18e green à gagner son titre révolutionnaire.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Von Dellinghausen a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour clôturer un deux sous 69 et partager la deuxième place avec Waring, qui a réussi trois birdies sur ses six derniers en route vers une ronde de la journée 66, tandis que Fox a terminé la troisième semaine. après un trois sur 74.

Armitage a réussi un bogey à trois coups roulés sur le par-quatre dernier pour terminer aux côtés de Jeff Winther et Jazz Janewattananond à moins-12, avec l’Ecossais Ewen Ferguson un autre tir en arrière en neuvième à égalité avec l’Allemand Hurly Long.

Il reste trois événements dans la saison du DP World Tour, avec le Portugal Masters qui débutera jeudi avant le Nedbank Golf Challenge du 10 au 13 novembre et le DP World Tour Championship une semaine plus tard.