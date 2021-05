Mallika Sherawat s’ouvre sur ses scènes audacieuses dans Murder, dit « J’ai été presque moralement assassinée » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Mallika Sherawat a occupé les projecteurs avec Khwahish en 2003 et a ensuite joué dans Murder (2004). Avec deux de ces films audacieux au tout début de sa carrière, Mallika a fait la une des journaux pour des raisons évidentes. De nombreuses années plus tard, l’actrice a expliqué comment elle avait géré toutes les critiques.

Dans une interview avec Bombay Times, Mallika Sherawat a parlé de ce qui a changé depuis qu’elle a commencé et le cinéma d’aujourd’hui. «Quand j’ai joué dans Murder (2004), j’ai été presque moralement assassiné pour les scènes que j’ai tournées; j’étais considérée comme une femme déchue. Aujourd’hui, ce que j’ai fait à l’époque est courant dans nos films. Les perceptions des gens ont changé. Notre cinéma a changé. Mais même maintenant, quand j’y pense, rien ne vaut le cinéma des années 50 et 60. Nous avions des rôles merveilleux pour les femmes, mais cette beauté nous manque énormément dans nos films. un rôle qui a de la substance. «

Le récent projet de Mallika, RK / RKAY, est sorti en salles aux États-Unis et au Canada uniquement. Le projet est dirigé par Rajat Kapoor. Il comprend Rajat Kapoor, Mallika Sherawat, Ranvir Shorey, Chandrachoor Rai, Kubbra Sait et Manu Rishi Chadha, entre autres.

L’actrice a également parlé des retards dans la sortie de ses projets et de ce qui la tenait occupée entre les deux.

« Je faisais tellement d’autres choses – je voyageais et faisais des web shows. Je vis ma vie. Je n’ai pas de soutien ni de petit ami dans cette entreprise qui me recommandera pour des rôles. J’ai fait la paix avec ça et le fait que je vais faire les choses à ma façon et mener ma vie selon mes propres conditions. C’est formidable de faire partie du cinéma », a-t-elle ajouté.