Mallika Sherawat SLAMS les femmes indiennes; prétend qu’ils ne pouvaient pas gérer son glamour alors que les hommes n’ont jamais eu de problème

Mallika Sherawat faisait partie de ces actrices jugées pour son audace. Mallika est entrée dans l’industrie avec Murder et a fait quelques films audacieux qui étaient trop chauds pour être gérés par le public indien, en particulier les femmes, affirme-t-elle. Dans une interaction avec Mashable, Mallika a parlé des «critiques radicales» auxquelles elle a été confrontée en Inde de la part des femmes indiennes. En parlant de ça, elle a dit : “Je pense que mon glamour était écrasant pour eux. Je ne m’en excuse pas. J’ai porté un bikini dans le meurtre et les actrices ont porté un bikini avant moi aussi mais j’étais tellement nonchalante à ce sujet. J’étais comme si j’avais un grand corps. Voulez-vous que je porte un sari à la plage ? Non, je porterai un bikini et j’ai célébré mon corps parce que pour moi, c’était très libérateur. Mais c’était trop difficile à gérer pour les gens, surtout les femmes. Hommes n’ont eu aucun problème avec moi. Les hommes m’aiment en Inde et je les aime en retour. Ce sont juste certaines femmes qui sont si vicieuses avec moi.

Mallika Sherawat devient audacieuse avant Deepika Padukone

Mallika Sherawat a fait des déclarations audacieuses depuis son retour dans l’industrie. L’actrice essaie-t-elle de se racheter ? les fans se demandent. Dans sa récente conversation, elle s’est intéressée indirectement à Deepika Padukone en disant que ce qu’elle avait fait à Gehraiyaan, elle l’avait fait il y a longtemps dans Murder. L’actrice a même ajouté qu’il y a 15 ans il y avait des gens étroits d’esprit et qu’aujourd’hui les choses ont changé pour les femmes, notamment dans l’industrie.

Mallika Sherawat explique pourquoi les acteurs A-lister n’ont jamais voulu travailler avec elle

La célébrité Murder avait même affirmé que les acteurs A-lister n’avaient jamais voulu travailler avec elle parce qu’elle refusait de faire des compromis avec eux. Mallika a ajouté qu’elle n’est pas cette personnalité qui fonctionnera selon le héros du film.” Je ne voulais pas me soumettre aux caprices et aux fantaisies de quelqu’un. Asseyez-vous, debout, n’importe quoi. Si le héros vous appelle à 3 heures du matin et dit , “Viens chez moi, tu dois y aller, si tu es dans ce cercle et si tu fais ce film. Si tu n’y vas pas, alors tu es hors du film”. Mallika Sherawat travaillerait actuellement sur une série Web et serait prête pour son retour.