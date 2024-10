Mallika Sherawat révèle que le héros d’un « grand » film comique la harcelerait la nuit : « Pour venir dans ma chambre… »

L’actrice de Bollywood Mallika Sherawat, que l’on verra bientôt dans le prochain film « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video », a un jour partagé un incident déchirant lorsqu’un co-star masculin l’a harcelée.

Une vidéo de l’actrice, devenue virale sur Internet, la montre se remémorant l’époque où elle tournait pour un « grand film » à Dubaï avec un « grand casting de stars ».

Dans la vidéo, Mallika a déclaré : « Laissez-moi vous raconter un exemple, je tournais pour un grand film à Dubaï, un film multi-stars. C’est un film à succès, et les gens l’aiment beaucoup, j’y ai joué un rôle comique.

Tout allait bien jusqu’ici. Cependant, ce dont elle a parlé ensuite dresse un tableau très inconfortable et plutôt sombre de ce qui se passe dans les couloirs bling-bling de la ville de Tinsel.

Elle a ajouté : « Le héros de ce film frappait à ma porte à minuit. En frappant, j’ai cru qu’il allait casser la porte. Parce qu’il voulait entrer dans ma chambre. Et je me suis dit : non, ça n’arrivera pas. Après cela, ce héros n’a plus jamais travaillé avec moi ». Cependant, l’actrice s’est abstenue de donner des noms.

Pendant ce temps, le prochain film de Mallika « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » marque son deuxième film en hindi après 2 ans. Elle a déjà été vue dans le réalisateur de Rajat Kapoor « RK/RKay ». « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » met également en vedette Triptii Dimri et Rajkummar Rao, tous deux fiers de leurs récents succès au box-office.

Vicky Vidya Ka Woh Wala Video suit l’histoire de Vicky et Vidya, un couple qui se marie en 1997 et filme leur nuit de noces. Le chaos commence lorsque le CD de la vidéo de leur mariage est volé chez eux, entraînant une série d’événements comiques et chaotiques dans leur petite ville. Le film a un casting d’ensemble comprenant Vijay Raaz, Mallika Sherawat, Archana Puran Singh, Ashwini Kalsekar, Mast Ali, Mukesh Tiwari, Archana Patel, Rakesh Bedi et Tikku Talsania.

Réalisé par Raaj Shaandilyaa de Dream Girl, VVKWWV est produit par de grands noms comme Gulshan Kumar, T-Series, Balaji Telefilms et Wakaoo Films, en collaboration avec Kathavachak Films. Marquez vos calendriers pour sa sortie le 11 octobre, juste à temps pour Dussehra. Le film partagera sa date de sortie avec Jigra, un thriller d’action mettant en vedette Alia Bhatt et Vedang Raina.

–IANS

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – IANS)