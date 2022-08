Mallika Sherawat expose le côté laid de Bollywood: “Tous les héros A-lister ont refusé de travailler avec moi, parce que je ne ferais pas de compromis”

Mallika Sherawat n’hésite pas à faire des déclarations audacieuses, des aveux choquants et à révéler le côté laid de Bollywood d’une manière éhontée et sans peur. Dans sa nouvelle interview, Mallika a exposé l’industrie cinématographique tout en parlant de l’existence d’un canapé de casting et de la perte de projets lorsqu’elle a refusé de faire des compromis.

“Tous les héros A-lister ont refusé de travailler avec moi, parce que je ne ferais pas de compromis. C’est très simple, ils aiment les actrices qu’ils peuvent contrôler et qui feront des compromis avec eux. Je ne suis pas ça, ma personnalité n’est pas ça. Je Je ne voulais pas me soumettre aux caprices et aux fantaisies de quelqu’un. Asseyez-vous, debout, n’importe quoi. Si le héros vous appelle à 3 heures du matin et vous dit “Viens chez moi”, tu dois y aller, si tu es dans ce cercle et si tu font ce film. Si vous n’y allez pas, alors vous êtes hors du film », a déclaré Mallika à Hindustan Times.

Il y a quelques semaines, Mallika, qui se prépare pour son prochain film RK / Rkay, avait déclaré qu’elle avait fait toutes ces scènes intimes et passionnées avec Emraan Hashmi dans leur film érotique Murder de 2004, que Deepika Padukone avait fait avec Siddhant Chaturvedi. dans le réalisateur Shakun Batra Gehraiyaan. Mais au lieu d’être appréciée comme Deepika, elle a été soumise à la torture mentale d’une partie de l’industrie et des médias.

Plus tôt, Mallika avait parlé de refuser de tourner pour une chanson chaude lorsqu’un producteur est venu la voir avec une séquence étrange. “Dans sa pensée déformée, il était comme, ‘Bada hot song hai. Public ko kaise pata chalega ki aap hot hai? Aap itni hot hai ki aapki kamar pe main chapati sekh sakta hoon (c’est une chanson très chaude. Comment le public sais-tu que tu as chaud? Tu as tellement chaud qu’on peut chauffer des chapatis sur ta taille). Une idée bizarre comme ça. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose comme ça ? » elle s’était interrogée.