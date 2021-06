Mallika Sherawat donne aux fans un aperçu de sa villa tentaculaire à Los Angeles, la vidéo devient VIRALE

L’actrice Mallika Sherawat, qui a été en poste aux États-Unis pendant une période prolongée, a profité de son compte Instagram pour offrir aux fans une vue imprenable sur sa vaste villa à Los Angeles.

La diva dont le film ‘RK/RKAY’, réalisé par Rajat Kapoor, récemment sorti en salles aux États-Unis et au Canada, sera vue en train de faire une incursion dans l’espace numérique en tant qu’artiste avec deux émissions Web consécutives. De plus, elle cherche également à faire sensation chez elle avec le contenu indien sur lequel elle travaille et quelques offres de films qu’elle envisage.

Pendant ce temps, donnant aux fans un aperçu de sa magnifique villa à Los Angeles, Mallika a utilisé d’innombrables hashtags dans sa légende pour convertir son état d’esprit et son humeur. Parallèlement à la vidéo tournée par le coiffeur et maquilleur Jeffrey Paul, Mallika a écrit : « #happiness #positivemindset #decisions #joyinthejourney #confidence #positivemind #positiveaffirmations #liveinthemoment #thinking #positive #exploreyourself #optimism #better #natural #lipstic #goodenergy #respect #onelife #up #reachout #inward #listening #relate #wonder #contemplant #alliswell #deepbreaths #blessings #stillblessed #dogslover (sic). »

La courte vidéo montre Mallika en train de jouer avec sa chienne Lily et de se détendre au bord d’une piscine. La vidéo s’ouvre sur une vidéo de grandes portes françaises bleues et d’un chien blanc jouant sur le patio. Des plantes en pot et un coin salon confortable dans le patio sont clairement visibles dans la vidéo. Mallika émerge de derrière les portes dans un caftan multicolore et une fleur nichée sur son oreille droite. Elle parle au chien, descend quelques marches et traverse un vaste jardin verdoyant jusqu’à sa piscine. Elle plonge ses pieds dans la piscine et éclabousse de l’eau et sourit pendant l’enregistrement de la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

Ce n’est pas la première fois que Mallika donne aux fans un aperçu de sa villa de Los Angeles. Plus tôt également, elle a partagé des photos posant dans le jardin et près de la piscine.

Regarde:

En 2013, Mallika avait parlé de son déménagement à Los Angeles dans une interview avec Variety. « J’ai pris la décision consciente de partager mon temps entre Los Angeles, l’Amérique et l’Inde. Alors, maintenant que je fais l’expérience de cette liberté sociale en Amérique et que je retourne en Inde qui est si régressive pour les femmes… C’est vraiment déprimant cela, en tant que femme indépendante », avait-elle dit.