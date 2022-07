Mallika Sherawat compare Murder au Gehraiyaan de Deepika Padukone : “J’ai fait tout ça il y a 15 ans mais les gens étaient trop étroits d’esprit”

Le réalisateur de Shakun Batra, Gehraiyaan, a présenté les scènes d’amour passionnées de Deepika Padukone et Siddhant Chaturvedi qui sont devenues le sujet de conversation de la ville. Les téléspectateurs ne pouvaient s’empêcher de s’extasier sur l’intense romance tourbillonnante de Deepika et Siddhant. Mallika Sherawat a récemment déclaré avoir fait toutes ces scènes intimes et passionnées avec Emraan Hashmi dans leur film érotique Murder de 2004. Cependant, elle a souligné que les gens étaient trop étroits d’esprit pour l’apprécier à l’époque.

Lorsque Mallika a été interrogée sur les nouveaux changements qu’elle a vus dans l’industrie cinématographique, elle a déclaré qu’auparavant, les héroïnes étaient soit trop bonnes, des types sati-savitri trop innocents pour savoir quoi que ce soit, soit des vampires sans caractère. Quand elle a fait Murder, elle a été torturée mentalement et les gens ne parlaient que de son corps et non de son jeu.

“Une telle tonalité a été créée quand j’ai fait Murder. Les gens ont dit toutes sortes de choses sur le baiser et le bikini. Ce que Deepika Padukone a fait à Gehraaiyaan, je l’ai fait il y a 15 ans, mais les gens étaient trop étroits d’esprit à l’époque. Je Je devrais vous dire qu’une partie de l’industrie et des médias me torturait mentalement. Ces gens ne parlaient que de mon corps et de mon glamour, pas de mon jeu. J’ai travaillé dans Dashavataram, Pyaar Ke Side Effects et Welcome mais personne ne parlait de mon jeu”, Mallika a déclaré Prabhat Khabar dans une interview.

Cependant, Mallika pense que maintenant le temps a changé car les femmes sont désormais considérées comme des êtres humains qui peuvent être heureux ou tristes, faire des erreurs et vous les aimez malgré tout cela. Elle a également déclaré que les héroïnes d’aujourd’hui avaient également plus confiance en leur corps.

Sur le plan du travail, Mallika se prépare pour son prochain film RK / Rkay qui met également en vedette Kubbra Sait, Ranvir Shorey, Manu Rishi Chadha, Chandrachoor Rai, Abhijeet Deshpande, Abhishek Sharrma, Grace Girdhar et Vaishali Malhara dans des rôles clés. Tout est prévu pour sortir le 22 juillet.