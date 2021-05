Mallika Dua reçoit une réponse du ministre de l’Aviation dans Covid-19 SOS, Twitter pleure la «  culture VIP  »

L’influenceuse, comédienne et actrice des médias sociaux Mallika Dua a participé à une série de trolls lundi après qu’un échange sur Twitter entre elle et le ministre du syndicat Hardeep Singh Puri est devenu viral. Dua, qui est la fille du journaliste Vinod Dua, a demandé de l’aide pour obtenir des médicaments pour sa mère Chinna Dua qui était séropositive à Covid. En fait, la mère et le père de Dua ont été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière. Sur Twitter au cours du week-end, Mallika Dua a tagué le chef du Congrès et ancien membre de Lok Sabha Deepender Singh Hooda pour l’aider à organiser le Tocilizumab, l’un des deux traitements par anticorps monoclonaux utilisés pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Marquant Hooda, Dua a écrit que sa mère qui était actuellement admise à l’hôpital Medanta de Gurugram, avait besoin de Tocilizumab d’urgence. Hooda a immédiatement répondu au tweet et lui a demandé de lui transmettre les détails du patient afin qu’un membre de son équipe puisse se pencher sur la question. Une autre réponse au tweet de Dua a cependant attiré l’attention d’Internet. Le chef du parti Bharatiya Janta et l’actuel ministre de l’Aviation civile de l’Inde et ministre du Logement et des Affaires urbaines Hardeep Singh Puri ont répondu à l’appel de Dua et ont même donné un numéro de téléphone portable à Dua pour qu’il le contacte pour obtenir de l’aide.

Peu de temps après, Dua s’est rendue sur Twitter pour annoncer que Tocilizumab avait effectivement été arrangé pour sa mère. Elle a ensuite remercié Puri de l’avoir aidée en cas de besoin. L’échange de tweet entre Dua, Hooda et Puri a depuis été supprimé, mais des captures d’écran de la même chose sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Cependant, les tweets, ainsi que le compte de Dua, ont depuis été supprimés à la suite de l’indignation que Puri a offert une aide rapide à Dua à un moment où des milliers de personnes à travers le pays mouraient de pénurie. Beaucoup ont dit que l’incident montrait le meilleur de la «culture VIP» où une célébrité pouvait facilement trouver des ressources et même des ministres les aidaient, mais lorsque des personnes ordinaires ont demandé de l’aide sur Twitter, personne ne s’est manifesté pour les aider.

Je n’ai aucun problème à ce qu’un haut ministre du BJP aide Mallika Dua qui abuse du BJP 24 * 7. Le problème survient lorsque ces ministres au pouvoir ignorent les citoyens ordinaires de notre pays et se précipitent pour aider les élites privilégiées comme Mallika pour leur validation. Telle est la différence. – Madhur (@ThePlacardGuy) 16 mai 2021

Nous avons perdu notre ami hier car nous avons dû traverser un long processus pour obtenir Tocilizumab à Pune, nous avons perdu un autre ami à Abad qui ne pouvait pas acquérir de remdesiever .. tous deux ont survécu à une fille et une femme de 4 ans. ils avaient demandé à @PMOIndia mais ils n’ont pas répondu … chanceux – Rushinashahrocks@gmail.com (@ Rushinashahroc1) 16 mai 2021

À la suite de l’indignation, Mallia Dua, connue pour ses opinions hostiles à l’establishment, tout en soutenant la position souvent critique de son père Vinod Dua sur le gouvernement, semble avoir supprimé son compte Twitter. En 2018, Dua a été accusé dans une affaire de harcèlement sexuel lors de la vague #MeToo en Inde avec sa fille Mallika confrontée à de nombreuses critiques à l’époque pour avoir pris sa défense.

