Mallika Dua écrit une note sincère pour la mère Chinna Dua après avoir immergé ses cendres | Nouvelles des gens

Mumbai: l’actrice et comédienne Mallika Dua a écrit une note à la mémoire de sa défunte mère Dr Padmavati Dua (également connu sous le nom de Chinna Dua) mercredi après avoir immergé ses cendres.

« Au revoir ma Chinna. Ma douce fille. Mon premier et plus grand amour. Le temps était tout simplement parfait. Tu as envoyé la meilleure brise, c’était vert, le soleil était là mais chaud et charmant. C’est là que je t’imagine en ce moment. Avec paati. Elle vous prépare du café filtre et du muruku et vous vous détendez. Dans un endroit vraiment magnifique et très très heureux, « Mallika a écrit dans un post Instagram.

« C’est comme ça que je vivrai aussi. Tout comme vous. Avec courage, grâce, gentillesse sans limite et surtout, joie. Je promets de m’aimer pas moins que vous m’aimez, je promets d’aider tout le monde que je peux et je promets d’être heureux parce que comment oserais-je déshonorer ton héritage. Ma maman est dieu. Et dieu veille toujours sur moi. Je promets que je vivrai une bonne vie avec intégrité et amour. Promets ma maman, « elle a ajouté.

Le Dr Chinna Dua a succombé au COVID le 11 juin. Partageant la triste nouvelle, Mallika avait écrit: « Elle nous a quitté la nuit dernière. Tout mon cœur. Toute ma vie. Le seul Dieu que je connais maintenant. Mon Amma, je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. Tu t’es battu si fort ma maman. Mon précieux. Mon cœur. Tu es toute ma vie… »