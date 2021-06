Mallika Dua écrit des notes déchirantes sur le décès de sa mère Chinna Dua

L’acteur-comédien Mallika Dua s’est rendu sur ses pages de médias sociaux samedi pour partager la nouvelle qu’elle avait perdu sa mère, le Dr Padmavati Dua, à cause de COVID-19 la nuit précédente. Le Dr Dua et son mari, l’éminent journaliste Vinod Dua, luttaient contre COVID-19 depuis un certain temps et Mallika a continué à partager ses mises à jour sur la santé.

Le comédien a publié la nouvelle de la disparition sur l’histoire d’Instagram. « Elle nous a quitté la nuit dernière. Tout mon cœur. Toute ma vie. Le seul Dieu que je connaisse. Mon Amma, je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. Tu t’es battu si fort ma maman. Mon précieux. Mon cœur. Tu es toute ma vie « , a écrit Mallika sur Instagram Story à propos de sa mère, également connue sous le nom de Chinna Dua.

« Il ne s’agit pas de ma perte et de mon chagrin. Il s’agit d’une vie écourtée. J’ai toujours su que je ne la méritais pas. Mais elle méritait de vivre. Je ne sais pas si je pourrai un jour prier à nouveau », a-t-elle ajouté. a écrit.

Mallika a également écrit une note sur sa page Instagram qui disait « Je suis né de Dieu et elle m’a choisi pour être son enfant. C’est à quel point je suis incroyablement chanceux. J’ai beaucoup trop mal en ce moment, mais mes braves amis qui ont le même chagrin racontent moi ça va mieux. Merci maman d’avoir choisi d’être ma mère. Tu es mon dieu. Merci ma maman. «

Elle a sous-titré son message comme « L’amour de ma vie. Mon premier et plus grand amour. Merci de m’avoir choisi. »

À l’occasion de la fête des mères le mois dernier, Mallika a publié un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter à sa mère un prompt rétablissement. Elle a écrit : « Bonne fête des mères ma jolie fille @chinnadua, s’il te plaît guéris-toi bientôt ? Les singes sur le balcon t’attendent. De plus, les crises de colère me manquent vraiment. »

Chinna Dua laisse dans le deuil son mari Vinod Dua, ainsi que ses filles Mallika et Bakul.

