Un restaurant de restauration rapide à Pompéi a été fouillé, aidant à révéler des plats populaires auprès des citoyens de l’ancienne ville romaine qui aimaient manger au restaurant.

Le chef de longue date du parc archéologique de Pompéi, Massimo Osanna, a déclaré samedi que si quelque 80 de ces fast-foods ont été découverts à Pompéi, c’est la première fois qu’un tel restaurant de boissons chaudes – connu sous le nom de thermopolium – est complètement déterré.

Un segment du comptoir de restauration rapide a été partiellement déterré en 2019 lors des travaux visant à consolider les ruines souvent en ruine de Pompéi. Depuis lors, les archéologues ont continué à creuser, révélant un comptoir à plusieurs faces, avec de larges trous typiques insérés dans son sommet. Le comptoir contenait des récipients profonds pour les aliments chauds, un peu comme les récipients à soupe nichés dans les bars à salade modernes.

Des spécialistes des plantes et des animaux analysent toujours les restes du site, avec son comptoir décoré d’une fresque d’une nymphe sous-marine à cheval sur un cheval. Des images de deux colverts à l’envers et d’un coq, dont le plumage était peint avec la couleur vive typique connue sous le nom de rouge pompéien, ont également égayé le restaurant et ont probablement servi à annoncer le menu.

Une autre fresque représentait un chien en laisse, peut-être pas sans rappeler les rappels modernes de laisser des animaux de compagnie. Des graffitis vulgaires étaient inscrits sur le cadre du tableau.

Valeria Amoretti, une anthropologue du personnel de Pompéi, a déclaré: «Les premières analyses confirment comment les images peintes représentent, au moins en partie, les aliments et les boissons effectivement vendus à l’intérieur.» Sa déclaration indiquait qu’un fragment d’os de canard avait été trouvé dans l’un des conteneurs, ainsi que des restes de chèvres, de porcs, de poissons et d’escargots. Au fond d’un récipient à vin se trouvaient des traces de fèves moulues, qui dans les temps anciens étaient ajoutées au vin pour la saveur et pour alléger sa couleur, a déclaré Amoretti.

«Nous savons ce qu’ils mangeaient ce jour-là», a déclaré Osanna, faisant référence au jour de la destruction de Pompéi en 79 après JC. n’est pas fréquenté par l’élite romaine.

Une découverte surprise était le squelette complet d’un chien. La découverte a intrigué les excavateurs car il ne s’agissait pas d’un «grand chien musclé comme celui peint sur le comptoir mais d’un exemple extrêmement petit» d’un chien adulte, dont la hauteur au niveau des épaules était de 20 à 25 centimètres (8 à -10 pouces), a déclaré Amoretti. Il est plutôt rare, a déclaré Amoretti, de trouver des restes des temps anciens de si petits chiens, découvertes qui « attestent de l’élevage sélectif à l’époque romaine pour obtenir ce résultat. »

Une louche en bronze, neuf amphores, qui étaient des récipients alimentaires populaires à l’époque romaine, deux flacons et un récipient à huile en céramique ont également été découverts.

Les restaurateurs qui réussissent savent qu’un bon emplacement peut être crucial, et l’exploitant de cet ancien fast-food semblait avoir trouvé un bon endroit. Osanna a noté que juste à l’extérieur du restaurant se trouvait une petite place avec une fontaine, avec un autre thermopolium à proximité.

Pompéi a été détruite par l’éruption volcanique du Vésuve, près de l’actuelle Naples. Une grande partie de la ville antique n’est toujours pas fouillée. Le site est l’une des attractions touristiques les plus populaires d’Italie.

Des restes humains ont également été découverts lors des fouilles du restaurant.

Ces ossements ont apparemment été dérangés au 17ème siècle lors de fouilles clandestines par des voleurs à la recherche d’objets de valeur, ont déclaré les autorités de Pompéi. Certains des os appartenaient à un homme qui, lorsque le volcan Vésuve est entré en éruption, semblait avoir été allongé sur un lit ou un berceau, car des clous et des morceaux de bois ont été trouvés sous son corps, ont indiqué les autorités. D’autres restes humains ont été trouvés à l’intérieur de l’un des vaisseaux du comptoir, probablement placés là par ces excavateurs il y a des siècles.