Mallakhamba, Yogasana fait ses débuts au Gujarat

L’Association olympique indienne (IOA) a annoncé mercredi que les Jeux nationaux du Gujarat 2022 verront un total de 36 sports et la participation des 28 États et des huit territoires de l’Union alors qu’elle cherche à promouvoir le thème, “Sports pour l’unité”.

Avec la poussée du pays vers la promotion des sports indigènes, comme en témoignent les Jeux de la jeunesse indienne de Khelo récemment conclus, Mallakhamba et Yogasana ont été inclus pour la première fois dans le programme des Jeux nationaux.

Les Jeux nationaux se dérouleront du 27 septembre au 10 octobre dans six villes de l’État, à savoir Gandhinagar, Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot et Bhavnagar, comme l’a récemment annoncé le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel.

Lors des 35e Jeux précédents au Kerala, il y avait 33 sports sur la liste. Dans une autre première et dans la poursuite des efforts du pays pour promouvoir les sports autochtones, comme le montrent les Jeux de la jeunesse de Khelo India récemment conclus, Mallakhamba et Yogasana ont été inclus dans le programme.

Des plans élaborés ont été élaborés par l’Association olympique du Gujarat en consultation avec l’AIO pour renforcer le soutien aux Jeux.

Partageant ses réflexions sur cet événement national prestigieux, Rajeev Mehta, secrétaire général de l’AIO, a déclaré : « Ce seront de loin les meilleurs Jeux nationaux de tous les temps. Le gouvernement du Gujarat, soutenu avec compétence par son association olympique d’État et d’autres responsables, travaille déjà jour et nuit pour faire des Jeux un spectacle pour les fans ainsi qu’une vitrine des capacités, des infrastructures, de la culture et des traditions du Gujarat. L’AIO est et restera toujours à leurs côtés pour assurer une bonne coordination sur les questions techniques ainsi que le partage d’expérience et d’expertise si nécessaire.

Les Jeux, pour diverses raisons inévitables, ont lieu après un intervalle de cinq ans. Services Sports Promotion Board a dominé le tableau des médailles dans chacune des trois éditions précédentes.

