Malky Mackay: le nouveau patron du comté de Ross regarde le tableau de la Premiership écossaise malgré le revers du coronavirus | Actualités footballistiques

Malky Mackay souhaite que le comté de Ross reprenne le combat de relégation de la saison dernière – malgré le début de la nouvelle campagne entravé par le coronavirus.

Le joueur de 49 ans est revenu à la direction du club cet été après six ans d’absence à la fédération écossaise, succédant à John Hughes, parti à la fin de la saison dernière après avoir maintenu le club dans l’élite.

Mais malgré le plaisir d’aider le comté de Ross à se développer, les plans initiaux de MacKay ont été touchés par une épidémie de coronavirus qui a forcé le club à renoncer à ses matchs de Coupe de la Ligue écossaise contre Forfar Athletic et Dundee.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles, Mackay a déclaré: « Cela a été un test pour nous et pas idéal, mais tout le monde commence à revenir là où il était.

« Cela allait d’asymptomatique à des personnes dans leur lit pendant sept jours, donc cela a frappé tout le monde différemment

« Mais nous sommes en voie de guérison maintenant et je suis ici depuis près de six semaines maintenant et je l’apprécie vraiment.

« C’est un bon club, il y a un centre d’entraînement juste au stade qui est là-haut avec les clubs Old Firm comme les meilleurs centres d’entraînement d’Écosse et il y a une grande transition au club de football.

« Cela signifie que 15 joueurs ont quitté le club cet été, donc c’est vraiment un changement, nous devons faire venir plus de joueurs. »

Mackay s’inspire des exploits de St Johnstone la saison dernière, qui a terminé cinquième et remporté à la fois la Coupe d’Écosse et la Coupe de la Ligue écossaise.

« C’est une inspiration qu’il y a des jours comme ça et il suffit de regarder deux ou trois clubs qui ont très bien réussi certaines saisons pour s’en inspirer », a ajouté Mackay.

« Au départ, notre objectif est de nous assurer que le club est à nouveau stable, puis de démarrer à partir de là et de pousser vers ce top six à un moment donné.

« En ce qui concerne le comté de Ross, nous devons lever les yeux et aller de l’avant – il y a une très forte Premiership cette année, donc ça va être difficile pour nous tous. »