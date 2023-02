Malique Thompson-Dwyer de Hollyoaks révèle une nouvelle carrière passionnante loin du feuilleton

La star de HOLLYOAKS, Malique Thompson-Dwyer, a révélé sa nouvelle carrière passionnante loin du feuilleton.

L’acteur – qui interprète Prince McQueen sur le feuilleton Channel 4 – a partagé une photo de lui la semaine dernière dans un studio d’enregistrement de Manchester.

Getty

Malique Thompson-Dwyer a révélé son nouveau changement de carrière passionnant[/caption] Instagram

La star du feuilleton a partagé une photo de lui dans un studio de musique à Manchester[/caption]

Malique, 25 ans, s’est associé au label 258online après les avoir tagués dans le post.

Vêtu d’un t-shirt blanc et d’une casquette noire, la star du savon avait l’air concentré alors qu’il passait du temps en studio.

Il a taquiné: “J’ai travaillé sur quelque chose de spécial.”

Sa bio Instagram indique également qu’il est musicien.

Malique est revenue au feuilleton l’année dernière après avoir pris une pause de deux ans en 2019 pour poursuivre une carrière dans la télé-réalité.

Depuis qu’il a quitté la série, il est apparu sur Celebs Go Dating, Celebs Ex in the City et Celebs on the Farm.

Le personnage de Malique, Prince, a quitté le village pour parcourir le monde en 2019.

Il a eu le cœur brisé par la mort par choc de sa femme Lily McQueen des suites d’une septicémie et s’est rendu compte qu’il devait s’éloigner du village.

Dans la vraie vie, l’acteur est devenu papa pour la deuxième fois en septembre.

Il a révélé que sa petite amie avait donné naissance à une petite fille appelée Milan.

Partageant les premières photos de sa fille, Malique a écrit: “22-09-22 Milan Thompson-Dwyer est né.”

Malique a seulement révélé qu’il avait une petite amie mystérieuse un mois auparavant et qu’elle était enceinte.

Il écrivait à l’époque : « Personne ne m’a jamais aimé comme tu m’aimes, c’est pourquoi je t’ai pour la vie. Tu vas être la meilleure maman.

Malique a également une fille nommée Alexis avec un ancien partenaire.

Après avoir accueilli sa fille en 2017, l’ancienne star de I’m A Celeb a admis que sa vie avait été bouleversée alors qu’il s’adaptait à la paternité.

Malique a déclaré à ses abonnés Instagram cette année-là : « Je ne vais pas mentir, 2017 m’a brisé, m’a mûri, m’a fait grincer des dents, m’a humilié, m’a béni, m’a rendu plus intelligent et plus sage.

“Cela m’a montré que les serpents sont partout et que la famille et les amis ne sont que des titres si l’amour n’est pas réel.”

Il a ajouté: “Donc, fondamentalement, 2017 a été le meilleur pire de toute ma vie. Voici 2018. »

Pennsylvanie

Le personnage de Malique, Prince, est revenu au feuilleton en 2021[/caption]