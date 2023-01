Malin Andersson de Love Island publie un cliché non filtré montrant ses «vergetures» dans ses sous-vêtements après avoir perdu du poids

La star de LOVE Island, Malin Andersson, a publié un cliché non filtré montrant ses “vergetures” dans ses sous-vêtements.

La magnifique star de télé-réalité a partagé une publication franche sur les réseaux sociaux et sa légion de fans l’a félicitée pour la publication dépouillée.

Malin Andersson de Love Island a été félicitée par les fans pour son message honnête

La star a déclaré que son corps avait « traversé beaucoup de choses »

Portant des sous-vêtements verts et un soutien-gorge nude, Malin, 30 ans, a partagé un regard sur son ventre et a parlé de son régime de santé et de remise en forme.

Elle a dit : « La peau dans laquelle je suis… c’est la mienne. Il a traversé beaucoup de choses, les vergetures; un merveilleux marqueur du temps.

«Je suis peut-être plus petit, les abdominaux un peu plus serrés… mais tous les exercices que je fais – mon esprit se sent plus léger.

“La peau dans laquelle je suis… elle a encore de la personnalité, des lignes différentes… des fossettes, des rides – c’est la réalité.

“Je ne suis pas là pour impressionner, je suis là pour moi… mais j’espère pouvoir encourager quelqu’un à se sentir un peu plus libre. .”

La félicitant pour le message honnête, une personne a déclaré: “Vous m’encouragez définitivement .”

Un autre a ajouté: “Tellement d’amour pour cela”, et un troisième a écrit: “Merci d’avoir normalisé les changements de notre corps après avoir porté nos bébés Malin .”

Un quatrième a partagé: « Il est temps que quelqu’un doive son vrai corps après avoir eu des enfants. Incroyable et tu es magnifique .”

Malin, qui est devenue célèbre lors de la deuxième série de l’émission de rencontres ITV2 en 2016, a récemment accueilli son deuxième bébé.

Son nouveau message intervient après que Love Islander a riposté à des mamans cruelles après avoir été critiquée pour sa perte de poids.

La star de la télévision a donné naissance à sa fille Xaya en février dernier et depuis, elle travaille dur au gymnase.

Elle est allée sur Instagram pour montrer son corps alors qu’elle se déshabillait en lingerie, devenant au naturel sans maquillage.

La mère de deux enfants était magnifique alors qu’elle laissait ses longues mèches brunes traîner dans son dos alors qu’elle faisait la moue.

Malin a repris la légende pour révéler qu’elle avait eu du mal à suivre la honte brutale de sa mère après sa grossesse.

La star a déclaré qu’elle « dissimulait » dans plusieurs de ses publications récentes après avoir reçu des commentaires négatifs de la part des fans.

Elle a riposté aux trolls en les encourageant à promouvoir la “positivité corporelle” dans le long post.

“Alors que j’ai reçu tant de messages et d’encouragements sur mon parcours de remise en forme et de bien-être mental, j’ai également eu des fans qui ne me suivent pas pour” perdre du poids “”, a-t-elle déclaré à ses fans.

“Permettez-moi de noter que perdre du poids m’a amené à opter pour des choix de vie plus sains pendant un an.

“Maintenant, j’ai toujours été un défenseur de la positivité corporelle et cela signifie embrasser chaque partie de vous. Quelle que soit la taille.

“Mais ce que je n’aime pas voir, ce sont les gens qui me jugent parce que je me lance dans ma forme physique et ma santé.





“Donc, malheureusement, je n’ai pas fait mes bobines amusantes en lingerie ou de nombreux messages en bikini, etc., j’ai même porté une chemise dans la bobine d’hier parce que je voulais me couvrir.

“J’avais tellement peur d’être jugée parce que je ne me ressemblais pas – j’ai fait quelques histoires mais je me suis sérieusement cachée et je ne sais même pas pourquoi j’ai laissé ça me déranger…

«Alors aujourd’hui, je me suis réveillé et j’ai pensé que je n’en avais plus rien à foutre des singes volants parce que c’est mon corps et je me sens fort et mentalement mieux.

“Je ne mettrai jamais aucun plan de fitness ou de régime dans l’un de vos visages parce que ce n’est pas moi, mais tout ce que je peux dire, c’est que l’exercice et la consommation d’aliments nourrissants m’ont amené la tête au meilleur endroit.”

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires d’encouragements, Lauren Goodger écrivant : « Qu’est-ce qui ne va pas avec votre corps ? Cela me semble correct!”

Sarah Jane Crawford a répondu: “Je t’aime, continue.”

“Pourquoi les gens pensent-ils qu’être body positive est réservé aux personnes plus grandes. La positivité corporelle est pour tout le monde ! un fan a écrit.

Un deuxième a convenu : “Les gens devraient juste arrêter de commenter le corps des gens, c’est vraiment aussi simple que ça !”

Malin travaille dur au gymnase depuis la naissance de sa fille