Malin Andersson de Love Island montre une perte de poids incroyable en lingerie noire pure

MALIN Andersson a montré son incroyable perte de poids en posant en lingerie noire transparente.

L’ancienne star de Love Island, 30 ans – qui est maman d’une fille d’un an, Xaya – s’est rendue sur Instagram pour partager des photos avant et après sa refonte corporelle.

Érotème

Malin avait l’air incroyable dans le deux pièces noir alors qu’elle souriait pour la caméra.

Sous-titrant son message, elle a écrit: « UNE ANNÉE ENTIÈRE DE…

« Travailler sur ma guérison interne afin que je puisse être la meilleure version de moi-même – pour Xaya aussi (coupons le traumatisme générationnel ici !)

« Alimenter mon corps avec des aliments nutritifs mais acquérir un équilibre pour ne déclencher aucune habitude de dysfonction érectile – AUCUNE RESTRICTION OU RÉGIME.

« Réduire la consommation d’alcool pour que je puisse vivre pleinement chaque jour avec une tête claire et avoir une énergie optimale, une meilleure peau et pas de gueule de bois Faire de l’exercice.

« Mais trouver l’AMOUR dans l’entraînement en force et en PROFITER. »

Commentant le message, un fan a écrit: « Tu es belle de toute façon maman, tant que tu es heureuse! »

Un autre a dit: « Wowee, tu es incroyable! »

Et un troisième d’ajouter : « Oui Malin, tu as l’air forte, en forme et heureuse ! Bravo xx.

Malin a donné naissance à sa petite fille Xaya en février de l’année dernière avec son ex-partenaire Jared.

Le couple s’est séparé deux semaines seulement après la naissance de leur enfant.

Malin a révélé qu’elle avait trop peur d’être seule avec son bébé alors qu’elle luttait contre la dépression post-natale.

S’exprimant sur le podcast de Giovanna Fletcher, Happy Mum Happy Baby, elle a expliqué à quoi ressemblait sa lutte.

Malin a déclaré: «Je me sens anxieux, stressé et je pleure au hasard. Regardant Xaya, pensant oh mon dieu elle est belle et elle est à moi mais oh mon dieu elle pourrait mourir demain. Est-ce que je fais ça correctement ? »