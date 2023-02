Malika confronte sa mère pour l’avoir abandonnée

C’est le moment idéal pour être une rappeuse, mais quand tu es froid x venteux ce n’est toujours pas facile.

Avez-vous suivi la puissante série scénarisée de WeTV froid x venteux? Située dans le sud de Chicago, la série originale suit la star montante du hip-hop et du drill Malika “Kold” Wise (Sh’Kia Augustin, Éclair noir); qui cherche désespérément à créer une vie meilleure pour elle et son fils dans le sud de Chicago. Sa confidente de confiance et membre du groupe Renee “Windy” Johnson (Nijah Brenea, Merde de rap!), est un rappeur avec un fort dévouement pour les rues de la ville. Alors que la carrière de Malika commence à s’enflammer, les défis auxquels elle est confrontée commencent à s’accumuler. Son bousculade de toute une vie – la fraude par carte de crédit – la rattrape, et les perceuses rivales commencent à la considérer comme une menace. Quand un nouvel amour surgit, la pression de faire de la musique, son agitation et son fils troublé peuvent faire obstacle… aux côtés de Renee qui ne soutient pas le désir de Malika de changer son image et ne reculera devant rien pour l’en empêcher. Malika pourra-t-elle se libérer de sa vie de crime de rue pour réaliser ses rêves musicaux et sauver sa famille ?

Nous avons un clip exclusif de l’épisode de cette semaine où Malika est appelée chez Gigi pour être confrontée à sa mère. Mais ce ne sont pas les retrouvailles heureuses que sa mère espérait alors que Malika s’éteint, donnant à sa mère toute sa colère après avoir été abandonnée des années auparavant. Découvrez le clip ci-dessous:

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Malika et Renee écrasent leur boeuf mais font face à de nouveaux rivaux. Malika reçoit des nouvelles tant attendues mais doit révéler un secret. Un visiteur surprise étourdit le voisinage. Stéphanie est impliquée dans une énorme tache qui frappe près de chez elle.

Le nouvel épisode de “Kold x Windy” est diffusé le jeudi 9 février à 22 h HE / 21 h CT sur WE tv. De nouveaux épisodes sont disponibles sur le populaire service de streaming AMC ALLBLK tous les lundis.