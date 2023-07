Malik Tillman lié au transfert vers un club de Premier League

Le Bayern Munich serait prêt à vendre Malik Tillman à un club de Premier League cet été. Le jeune Américain a connu une période de prêt réussie chez les Rangers écossais lors de la dernière campagne. Tillman a enregistré 12 buts et cinq passes décisives en 43 apparitions au total pour les Rangers au cours de la saison 2022/23. Cependant, le club écossais ne semble pas signer définitivement le milieu de terrain.

Joueur également récemment lié à un autre club allemand

Les géants allemands ont récemment discuté avec leur compatriote de Bundesliga, Stuttgart, de la possibilité de vendre Tillman. Des frais d’environ 7,7 millions de dollars auraient même été discutés. L’entraîneur actuel de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, connaît bien le milieu de terrain grâce à leur passage à l’académie du Bayern. L’entraîneur a précédemment travaillé dans la formation des jeunes du club de 2017 à 2020, ce qui s’est également produit lorsque Tillman était dans l’académie de l’équipe.

Cependant, aucune nouvelle supplémentaire concernant le déménagement de l’Américain à Stuttgart ne s’est encore concrétisée. Plutôt, Botteur affirme maintenant que le Bayern est en négociation pour vendre Tillman à une équipe de Premier League.

Un duo passionnant de Premier League intéressé par Malik Tillman

Brentford et Brighton & Hove Albion ont tous deux été liés à Tillman ces derniers jours. Ce duo anglais de haut vol est peut-être l’option préférée de tous les clubs de Premier League. Brentford et Brighton ont actuellement des équipes passionnantes et ont terminé dans la première moitié du tableau la saison dernière. Les Seagulls se sont qualifiés pour une place européenne pour la première fois de l’histoire du club. Ils participeront bientôt à la Ligue Europa cette saison.

Tillman a représenté l’Allemagne et les États-Unis au niveau des jeunes. Cependant, il a officiellement fait ses débuts seniors à l’USMNT l’été dernier lors d’un match amical avec le Maroc. Après avoir remporté assez rapidement quatre sélections pour les Yanks, Tillman n’a pas joué pour l’équipe nationale depuis septembre.

L’Américain polyvalent peut essentiellement jouer n’importe où au milieu de terrain et en haut. Tillman figurait principalement comme milieu de terrain central offensif pendant son séjour avec les Rangers. Néanmoins, il peut jouer sur les deux flancs, en tant qu’avant-centre et même plus profondément au milieu de terrain.

