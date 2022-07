Malik Tillman: les Rangers concluent un accord de prêt pour le milieu de terrain du Bayern Munich | Nouvelles du football

Les Rangers ont prêté le milieu de terrain du Bayern Munich Malik Tillman, avec une option d’achat.

Un accord pour le joueur de 20 ans a été annoncé vendredi et il devient la cinquième signature estivale des Rangers.

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a déclaré : “C’est un jeune talent passionnant qui ajoutera encore plus à nos options offensives et moi-même et le personnel d’entraîneurs sommes impatients de travailler avec lui.”

Image:

Tillman a fait ses débuts aux États-Unis le mois dernier après avoir percé au Bayern Munich





Tillman était une cible clé pour le manager Van Bronckhorst alors que les Rangers se préparent pour la nouvelle saison de Premiership écossaise, qui commence le 30 juillet, et les éliminatoires de la Ligue des champions au début du mois prochain.

Le Bayern Munich serait désireux d’avoir une option de rachat incluse dans l’accord.

Tillman est né en Allemagne mais a choisi de jouer pour les États-Unis et a fait ses débuts internationaux le mois dernier.

Les Rangers ont déjà accueilli le rabbin Matondo, Tom Lawrence, Antonio Colak et John Souttar au club cet été.

Brighton et Ajax en pourparlers sur Bassey des Rangers

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Rangers devraient exiger des frais d’au moins 25 millions de livres sterling pour Calvin Bassey, déclare l’ancien milieu de terrain Chris Burke



Pendant ce temps, Brighton et l’Ajax ont eu des discussions initiales sur un accord pour signer Calvin Bassey, très apprécié des Rangers.

Le défenseur polyvalent suscite également l’intérêt de la Serie A et de la Bundesliga avec au moins sept équipes qui suivent le joueur de 22 ans.

Sky Sports News a rapporté en mai que Bassey était également une cible pour l’ancien patron du Gers Steven Gerrard, maintenant à Aston Villa.

Il est entendu que l’entraîneur-chef de l’Ajax, Alfred Schreuder, a parlé à Bassey au téléphone et a été impressionné, le club néerlandais préparant une offre officielle alors qu’il cherche à remplacer Lisandro Martinez qui devrait rejoindre Manchester United.

Les Rangers sont détendus face à l’intérêt pour l’international nigérian et n’accepteront aucune offre à moins qu’elles ne dépassent 20 millions de livres sterling, une source suggérant que tout accord pourrait devoir améliorer le record écossais de tous les temps de 25 millions de livres sterling lorsque Kieran Tierney a rejoint Arsenal depuis le Celtic.

Si Bassey – qui a rejoint Leicester City pour seulement 230 000 £ il y a deux ans – partait cet été, les Rangers écraseraient leurs frais de transfert record du club pour une deuxième saison consécutive.

Cela suivrait le déménagement du diplômé de l’académie Nathan Patterson à Everton en janvier pour 16 millions de livres sterling alors que le club se dirige vers une viabilité financière totale grâce à son modèle d’échange de joueurs – un élément clé de la stratégie du conseil d’administration des Rangers.

Bien que Bassey soit censé être installé chez les Rangers, il serait ouvert à de nouvelles discussions avec l’Ajax et Brighton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le partenaire défensif de Bassey, Connor Goldson, explique pourquoi il a décidé de rester chez les Rangers après avoir signé un nouveau contrat de quatre ans



Le défenseur, qui a encore deux ans sur son contrat, a fait 50 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière et a été nommé dans l’équipe de la saison de la Ligue Europa après la course du club à la finale.

Il a également joué un rôle clé lorsque les Rangers ont remporté la Coupe d’Écosse en mai, ajoutant au titre de Premiership écossais qu’il avait remporté la campagne précédente.

Avec un intérêt signalé pour l’autre arrière gauche des Rangers, Borna Barisic, le club envisage d’ajouter plus d’options défensives, ainsi que de renforcer sa formation offensive alors que le club tente de se qualifier pour la Ligue des champions et de récupérer le titre de Premiership écossaise.