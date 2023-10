Malik Shabazz mène la « plus grande bataille de ma vie » après une grave crise cardiaque | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling Malik Shabazz, à droite, s’est bâti une réputation de militant courageux qui s’est régulièrement opposé au crime et au racisme.

Malik Shabazz n’est pas étranger à l’adversité.

L’intrépide militant de Détroit a affronté des trafiquants de drogue à leur domicile ainsi que des magasins de viande hachée et des commerces vendant de la viande pourrie. Il a mené des recherches de personnes disparues et a tenu tête à des politiciens cupides.

Maintenant, il est dans une autre bataille.

Shabazz, le fondateur du New Black Panther Party/New Marcus Garvey Movement, a eu une grave crise cardiaque le 26 juin. Il est resté dans un état critique pendant près de deux mois et a lutté contre une infection causée par une pompe cardiaque. Les médecins ont retiré son tube respiratoire le 12 juillet et lui ont implanté une pompe cardiaque permanente le 1er août. Il a récemment été transféré dans un centre de rééducation, où il réapprend à marcher.

« Je suis dans la plus grande bataille de ma vie », raconte Shabazz Horaires du métro. «J’étais vraiment mort. Dieu m’a ramené. Les ancêtres m’ont ramené pour continuer ce grand travail. C’est le signe que j’ai été choisi pour faire ce travail.

Un jour après sa crise cardiaque, des dizaines de personnes, dont le maire de Détroit Mike Duggan, le chef de la police James White et de nombreux leaders des droits civiques, ont assisté à une veillée en faveur de Shabazz devant l’hôpital Henry Ford sur West Grand Boulevard. Tôt ce matin, Shabazz je lisais à propos de la veillée et s’est étouffé lorsqu’il a vu qu’un autre militant, Teferi Brent, l’avait qualifié d’« irremplaçable ».

« Que dites-vous lorsque les dirigeants de la communauté disent cela à votre sujet – à part essuyer vos larmes, dites : « Merci, Seigneur » et sachez que vous n’avez pas d’autre choix que de continuer », dit Shabazz. « J’arrive sur le versant accidenté de la montagne et je fais de mon mieux pour m’en sortir. Que dis-tu de tout cet amour ? Cela vous permet de savoir que votre travail, votre lutte, votre sueur et vos sacrifices n’ont pas été vains, car on peut se sentir seul en tant que soldat de la rue.

Shabazz s’est forgé une réputation de militant courageux et sans vergogne auprès des Détroitois. Il s’engage désormais à reprendre son travail.

« Il est toujours aussi vif », raconte son ami et collègue activiste Sam Riddle. Horaires du métro. «Quand vous mourez littéralement deux ou trois fois, c’est miraculeux là où il se trouve. Beaucoup de gens l’ont abandonné, mais il ne s’est pas abandonné lui-même. Les prières et les bonnes vibrations de la communauté lui ont fait du bien.

Shabazz commence son nouveau voyage avec le zèle et l’engagement dont il a fait preuve lorsqu’il a affronté les injustices avant sa crise cardiaque.

«Je vais faire ce travail jusqu’au jour de ma mort», dit Shabazz. « Mais je dois réapprendre à marcher. Et j’essaie dur.

Une fois rétabli, Shabazz dit qu’il envisage de passer du temps avec sa famille, d’écrire des livres sur l’activisme et le mouvement des droits civiques et, à terme, de « retourner dans la rue ».

