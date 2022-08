Malik Elzy et Andre Crews aident Simeon à dépasser Wheaton Warrenville South – Shaw Local

CHICAGO – Malik Elzy est l’un des meilleurs joueurs de l’État, donc le manque de touches du receveur senior de Simeon pendant une grande partie de la première mi-temps de samedi était remarquable.

Tout a changé avec une seule pièce. Le jeu a changé avec lui.

Elzy, une recrue de Cincinnati, a transformé une simple passe d’écran en un gain de 33 verges sur un jeu qu’il semblait tisser de 100 verges le long des lignes de touche avec son équipe derrière Wheaton Warrenville South par deux touchés au milieu du deuxième quart.

Cela a ouvert les vannes pour Siméon. Elzy a ébloui avec deux touchés spectaculaires, et Andre Crews a livré une performance exceptionnelle avec 306 verges au sol en 21 courses et trois touchés lors de la victoire 41-23 de Simeon au Gately Stadium.

Simeon, mené 23-7 quand Elzy a capté la passe à l’écran – sa première touche de la journée – a ensuite marqué les 34 derniers points du match.

“Quand nous avons besoin de l’allumer”, a déclaré Elzy, “nous n’allons pas l’éteindre.”

Elzy n’a réussi que trois attrapés samedi. Dans cette vitrine limitée, cependant, il a montré pourquoi Elzy fait s’arrêter le cœur des adversaires chaque fois qu’il touche le ballon.

Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Elzy a grimpé haut sur une double couverture pour attraper une passe de Keshaun Parker et a couru 49 verges pour un TD, tirant Simeon à moins de 23-20 à la mi-temps. Plus tard, Elzy a attrapé une balle profonde de Parker et a intimidé trois défenseurs dans la zone des buts pour un TD de 42 verges pour le score final du match.

“Je ne m’implique pas vraiment dans les classements et tout ça”, a déclaré l’entraîneur de Simeon, Dante Culbreath, “mais ce gamin ici, il est peut-être le meilleur que j’aie jamais vu dans cette équipe.”

Les équipages étaient plutôt bons samedi aussi.

L’aîné a joué une multitude de postes à Simeon, du quart-arrière au receveur en passant par le demi défensif. Samedi, cependant, il a explosé, marquant sur des courses de 33, 3 et 69 verges.

“Je pense qu’il est le joueur le plus sous-estimé de l’état de l’Illinois”, a déclaré Culbreath. “C’est un porteur de ballon de bonne foi, un joueur de football de bonne foi.”

“Leur porteur de ballon n’arrêtait pas de nous entailler”, a déclaré l’entraîneur de WW South, Sean Norris. “Nous n’avons pas joué au football de base solide en enveloppant cet enfant, en comblant nos lacunes qui, je pense, nous ont épuisés avec le temps.”

Les Tigers de Norris sont sortis forts, transformant trois revirements de Simeon en points en première mi-temps.

Zach Choromokos de WW South a bondi sur un botté de dégagement raté au milieu du premier quart-temps, menant au panier de 27 verges de Maison Haas. Au deuxième quart, sur les possessions successives de Simeon, Colin Moore a récupéré un échappé des Crews et Jailani McGee a récupéré une passe de Parker.

Braylen Meredith (à gauche) de Wheaton Warrenville South célèbre un touché lors d’un match contre Simeon au Gately Stadium de Chicago le samedi 27 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Les deux se sont transformés en touchés, la passe de 13 verges de Luca Carbonaro en deuxième année à Braylen Meredith et la course de 7 verges de Jake Vozza. Ce dernier a donné une avance de 23-7 aux Tigers avec 5:26 à faire au deuxième quart.

“En première mi-temps, nous avons eu des revirements, une interception, des jeux sur des équipes spéciales qui nous ont donné un certain élan”, a déclaré Norris. «Nous ne pouvions pas sembler fabriquer ces jeux en seconde période. En deuxième mi-temps, nous étions fatigués et nous n’avons tout simplement pas pu les arrêter.

En effet, la course TD de 33 verges de Crews a couronné le lecteur commencé par la première prise d’Elzy. La course de TD de 3 verges des équipages a couronné un entraînement de 11 jeux et 83 verges qui a donné à Simeon la tête pour de bon à 27-23 avec 7:05 à faire au troisième quart.

“Cela a commencé un peu difficile, mais nous nous sommes parlé dans le vestiaire de nos erreurs”, a déclaré Crews. “Est sorti en deuxième mi-temps, l’a fait arriver.”

Carbonaro est sorti du banc lors de la troisième série du match en relève du junior Luke Scherrman pour une situation de quart-arrière de WW South dans un état de flux.

Les Tigers ont perdu un QB senior au cours des 10 derniers jours qui était avec eux tout l’été et ont amené Carbonaro à l’université pour rivaliser avec deux autres gars.

Il a fourni une étincelle tôt samedi, lançant des touchés à Meredith de 17 et 13 verges sur des séries successives. Carbonaro a fait le reste du chemin, complétant 9 passes sur 13 pour 96 verges.

“Luca a vraiment montré beaucoup de promesses. C’était une courbe d’apprentissage pour lui, à l’approche de la deuxième année », a déclaré Norris. «Nous avions prévu de lui jouer cette troisième série, puis il a fait beaucoup de jeux. Heureux de la façon dont il s’est comporté. C’est une excellente expérience d’apprentissage pour lui.

Cela ne devient pas plus facile pour les Tigres d’ici, cependant. Vendredi prochain, ils prennent la route de Neuqua Valley, une équipe avec 17 partants de retour d’un quart de finaliste de classe 8A.

« C’est notre chance de répondre à l’adversité. Nous savions que cela arriverait à un moment donné », a déclaré Norris. « Neuqua est talentueux, expérimenté et confiant. Nous devons lécher nos blessures et nous faire lire pour eux.