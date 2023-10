Malibu et d’autres régions des montagnes de Santa Monica vont créer des brigades communautaires en cas de catastrophe

Des brigades de bénévoles aideront leurs voisins à se préparer aux incendies de forêt et à d’autres catastrophes dans une zone dévastée par l’incendie de Woolsey en 2018, dans le cadre d’un nouveau programme approuvé par le conseil de surveillance du comté de Los Angeles.

Au moins 100 volontaires des communautés des montagnes de Santa Monica devraient commencer leur formation au début de l’année prochaine, pour se familiariser avec les incendies de forêt, les protocoles radio et le système de commande d’incident utilisé lors de catastrophes majeures, a déclaré Brent Woodworth, président et directeur général de l’organisation à but non lucratif Los Angeles Emergency Preparedness. Fondation, qui gérera le programme.

Les bénévoles apprendront à leurs voisins comment durcir leur maison, notamment comment débroussailler au mieux et moderniser le revêtement extérieur ou le toit d’une maison pour qu’il soit moins susceptible de brûler. Ils effectueront également des évaluations gratuites des incendies de maison qui indiqueront aux propriétaires quelles parties de leur propriété sont les plus à risque et comment résoudre le problème.

Même s’ils ne seront pas en première ligne pour combattre un incendie, les volontaires aideront à évacuer les gens, puis à « nettoyer » une fois l’incendie passé.

«Nous ne voulons pas [anyone] rester avec leur tuyau d’arrosage et essayer de combattre l’incendie », a déclaré Woodworth. « Nous voulons qu’ils soient préparés et sortis. »

Mardi, le conseil de surveillance a lancé le programme, qui inclura Malibu West, Point Dume, Corral Canyon, Big Rock, Topanga Canyon, Hidden Hills et les communautés situées le long de la limite du comté de Ventura-Los Angeles, en approuvant un accord entre le comté. Les pompiers et la fondation.

Le service d’incendie a contribué à l’élaboration du programme de formation et contribuera aux exercices de formation réguliers.

« Le programme de brigade communautaire exploitera la ténacité de nos communautés des montagnes de Santa Monica afin que nous disposions de multiplicateurs de forces spécialement formés qui effectuent le travail que les premiers intervenants ne peuvent pas faire seuls – pas seulement pendant une catastrophe, mais avant, en se connectant avec les voisins pour aider à la préparation aux situations d’urgence. « , a déclaré le superviseur Lindsey P. Horvath dans une déclaration écrite.

La fondation, qui finance le programme grâce à des dons privés, va bientôt commencer à recruter deux groupes de bénévoles qui aideront non seulement à lutter contre les incendies de forêt, mais aussi contre les tremblements de terre, les inondations et les coulées de boue. Un groupe doit répondre aux exigences de condition physique et travaillera sur le terrain. L’autre contribuera aux communications, à la logistique et à l’éducation. Les bénévoles doivent participer à des sessions de formation trimestrielles.

À l’approche d’un incendie, les volontaires sur le terrain peuvent se rassembler dans une zone de refuge sûre et fournir des informations aux voisins sur les réseaux sociaux et via des radios portables aux pompiers et aux responsables du shérif, servant ainsi d’agents de liaison en matière de communication.

Les volontaires peuvent également aider les pompiers venant de l’extérieur de la ville, en les guidant vers les ressources en eau et les meilleures routes pour atteindre les communautés de montagne.

« Obtenir cette accréditation n’est pas une carte gratuite pour sortir de prison ou un laissez-passer gratuit pour entrer dans des zones critiques et vérifier votre maison », a déclaré Woodworth, dont le groupe a contribué aux catastrophes majeures dans la région depuis 2008.

L’idée de la brigade est née d’une recherche menée par la fondation après que l’incendie de Woolsey se soit déclaré près de Bell Canyon et ait fait rage jusqu’à l’océan, brûlant près de 97 000 acres et tuant trois personnes.

La communication et la coordination ont été des problèmes majeurs lors de l’incendie. Une enquête du Times de 2019 a révélé que les pompiers n’avaient pas déployé efficacement leurs ressources au début du combat, ce qui a permis à l’incendie d’exploser lorsque les vents se sont levés tard dans la soirée.

Un grand nombre d’habitants sont restés pour protéger leurs maisons, mais ont été submergés par la vitesse et la puissance de l’incendie et ont dû appeler le 911, a déclaré le chef adjoint des pompiers du comté de Los Angeles, Drew Smith.

Cela a éloigné les pompiers des lignes de front alors qu’ils se précipitaient en « mode sécurité », a déclaré Smith, qui supervise la région des montagnes de Santa Monica, dans le comté de Los Angeles.

« Cela s’est produit encore et encore lors de l’incendie de Woolsey », a déclaré Smith.

Aucun incendie de forêt n’est pareil, a déclaré Smith, et il est dangereux pour les gens de penser qu’ils peuvent toujours rester et protéger leur maison, a-t-il déclaré.

Les brigades communautaires pourraient contribuer à changer cette culture et servir d’alliés de confiance et formés qui savent lesquels de leurs voisins auront besoin d’aide pour évacuer, a-t-il déclaré.

Smith a déclaré qu’il espère que le programme du comté de LA pourra servir de modèle pour d’autres zones d’incendie à haut risque.