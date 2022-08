Malia Obama repérée avec un nouveau Bae à Los Angeles

On dirait que Malia Obama a peut-être pris après maman Michelle avec son goût pour les hommes…

Malia Obama serait en couple avec le DJ Dawit Eklund

L’ancienne première fille a été repéré autour de Los Angeles avec un gentleman mystérieux dont les gens pensent qu’il pourrait en fait être son nouvel homme. Le séduisant gentleman a été identifié comme étant le producteur de musique éthiopien et DJ techno Dawit Eklund.

La diplômée de Harvard et son éventuel nouveau partenaire ont été photographiés lors d’une course de plats à emporter le 28 juillet. Malia était super décontractée, montrant les jambes, les hanches et le corps que Mama Michelle lui a donné dans un ensemble d’entraînement noir et Dawit a égalé son énergie décontractée dans un pantalon vert lâche et un t-shirt gris cool.

DJ Dawit Eklund a beaucoup en commun avec Barack Obama

Eklund, qui ressemble de façon frappante au père de Malia, l’ancien POTUS Barack Obama, ne se contente pas de partager des regards avec le 44e président. Ironiquement, les hommes ont pas mal de choses en commun. Les hommes partagent des antécédents familiaux similaires car ils sont tous deux des enfants biraciaux avec un parent africain et un parent américain. Le père de Barack est né au Kenya et sa mère est du Kansas, tandis que la mère de Dawit, Yeshi Eklund, est un entrepreneur chevronné d’Éthiopie, et son père Jon, est un officier à la retraite du Département d’État qui a travaillé pour plusieurs ambassades africaines. Alors que Dawit fête son anniversaire la semaine prochaine et celui de Barack le 4 août, les hommes partagent également un signe astrologique. Bonjour Saison Leo !

Un autre trait commun (moins adorable) que le petit ami de Malia partage avec son père est une habitude de fumer. Le président Obama s’est ouvert sur la période difficile qu’il a eue en brisant son dépendance à la fumée de cigarette alors peut-être qu’il peut offrir à Dawit quelques conseils. Eklund a été photographié en train de fumer après leur deuxième rendez-vous. Malia est également connue pour apprécier une bouffée, car elle aussi a été photographiée en train de fumer à quelques reprises, plus récemment en avril, en promenade avec le petit ami de sa sœur Sasha, Clifton Powell Jr.

Malia Obama et Dawit Eklund repérés ensemble à Los Angeles

Malia et Dawit ne semblent pas se cacher des photographes, car ils ont été aperçus ensemble à trois reprises au cours des deux dernières semaines. Plus récemment, ils ont été espionnés au Los Angeles County Museum of Art dans des tenues presque assorties; Malia en pantalon cargo vert et un haut court de couleur claire, et Dawit en short vert hoochie daddy avec un Bob Marley sur la cuisse et un t-shirt rose blush. Bien qu’initialement gardant une certaine distance entre eux, les deux ont été photographiés partageant des touches plus intimes avec la main de Malia sur la nuque de Dawit et sa main autour de sa taille pendant qu’ils marchaient.

Les rumeurs suggèrent que les deux se sont peut-être rencontrés à DC où Dawit a grandi et où Malia vivait. La beauté présidentielle vient d’avoir 24 ans le 4 juillet et M. Eklund aura 33 ans la semaine prochaine par Le courrier quotidien.

Il semble que LA convienne bien à la fille chérie. Malia a déménagé à Los Angeles après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Harvard et a accepté un poste de rédactrice sur la série Amazon Video de Childish Gambino, Hive. On dit que Hive est centré sur un personnage ressemblant à Beyoncé, mais aucune autre information n’a été publiée.

Nous garderons un œil sur Hive et l’autre sur M. Eklund, mais les deux semblent être à l’aise et s’apprécier pour le moment.