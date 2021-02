Malia Obama rejoint l’équipe de rédaction du projet Amazon de Donald Glover

Malia ObamaLe nouvel emploi de ce dernier fera certainement en sorte que tous les autres jeunes de 22 ans se sentent comme des fainéants.

Barack et Michelle obamasa fille aînée a rejoint la salle des écrivains pour une série potentielle qui Donald Glover produit dans le cadre de son nouvel accord signé pour Amazon Studios, selon Le Hollywood Reporterl’histoire du mercredi 17 février, qui citait des sources. Variété et Date limite ont également confirmé la nouvelle, citant leurs propres sources.

La série vient de l’écrivain Janine Nabers, qui travaillait auparavant sur HBO Gardiens, et est dit centré sur un Beyoncé-type personnage public, par THR, qui a également indiqué que Malia avait été recrutée pour travailler sur le projet.

Il s’agit du premier concert post-universitaire pour l’ancienne première fille, qui devrait obtenir son diplôme de l’Université de Harvard dans le cadre de la promotion 2021.

Malia a montré son intérêt à suivre la voie hollywoodienne depuis un certain temps. Selon THR, Malia a décroché un stage chez The Weinstein Company en 2017 après avoir précédemment effectué un stage sur la comédie de HBO Filles et a travaillé comme assistant de production sur CBS ‘ Halle Berry drame Existant.