Malia Obama, la fille de Barack Obama, fait une rare apparition sur le tapis rouge pour promouvoir ses débuts de réalisatrice | Hollywood

Malia Obama, la fille aînée de l’ancien président Barack Obama, a fait une rare apparition publique sur le tapis rouge pour soutenir ses débuts de réalisatrice. Lors du prestigieux 50e Festival du cinéma américain de Deauville, en France, Obama a présenté son film The Heart, pour lequel elle a même reçu le Young Spirit Award. La jeune femme de 26 ans portait une tenue Vivienne Westwood pour le grand jour. Le président Barack Obama plaisante avec sa fille Malia Obama alors qu’ils se dirigent vers l’embarquement d’Air Force One. Comme ses parents, Malia rejoindra l’Université Harvard en 2017, après avoir pris une année sabbatique auparavant. (Photo d’archives AP)

Malia Obama fait une apparition sur le tapis rouge

L’ancienne première fille, qui avait abandonné son célèbre patronyme de famille pour le prénom Malia Ann avant ses débuts à Hollywood en tant que réalisatrice, a ébloui le tapis rouge dans une tenue à carreaux. Portant ses magnifiques cheveux bruns détachés, elle portait un haut corset rouge, blanc et gris à épaules dénudées associé à une jupe bleu et blanc à volants, tous deux issus de la collection automne 2024 de la regrettée créatrice Vivienne Westwood.

Le look était complété par une paire de bottes noires en cuir montant jusqu’aux genoux et son beau sourire. Malia n’a pas seulement fait étalage de son look mais a également qualifié le créateur de « reine ». Dans une vidéo du magazine français Paris Match, on peut l’entendre dire : « C’est cool. Je ne connais pas grand-chose à la mode, mais je suis heureuse de le porter. »

Malia Obama se dit enthousiasmée par ses débuts en tant que réalisatrice

Malia Obama, la fille aînée de Barack et Michelle Obama, était ravie de ses débuts sur le tapis rouge. Elle a déclaré aux journalistes : « Je suis tellement excitée. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant, donc je suis un peu terrifiée mais surtout excitée. » Son apparition est un moment public rare pour elle.

Plus tôt cette année, le court-métrage de Malia a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance à Park City, dans l’Utah. Avant ses débuts à Hollywood, elle a fait un stage sur la série Girls de HBO et dans la société de production d’Harvey Weinstein. La diplômée de Harvard a également travaillé comme scénariste sur la série de Donald Glover sur Amazon Prime intitulée Swarm.

À propos du cœur

Le court-métrage de Malia Obama, qui dure 18 minutes, raconte l’histoire touchante d’un fils qui doit faire face à la perte de sa mère et à la demande surprenante qu’elle formule avant de mourir. Dans une vidéo de Meet-artist où elle parle de son travail, Obama a mentionné que son projet consiste à réfléchir profondément aux choses que nous avons perdues, « la solitude, le pardon et le regret ». Elle a souligné comment le film montre l’importance d’être proche et attentionné tout en faisant face à ces sentiments complexes.

The Heart a déjà été salué par la critique, et a été reconnu dans la catégorie du meilleur court-métrage live-action aux festivals de Telluride et de Chicago. « Nous espérons que vous apprécierez le film et qu’il vous fera vous sentir un peu moins seul ou au moins vous rappellera de ne pas oublier les gens qui le sont », a déclaré Malia Obama à propos de son film.